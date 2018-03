Jose Mourinho, DECLARAȚII de SENZAȚIE: „Sunt în viață. N-am s-o iau la fugă sau să dispar sau să plâng”

Jose Mourinho, antrenorul echipei Manchester United, a declarat că nu poate fi doborât de criticile venite după eșecul suferit în Liga Campionilor.





Manchester United a eșuat lamentabil în „optimile” Ligii Campionilor și a fost eliminată de Sevilla, după 0-0 și 1-2. Jose Mourinho a fost criticat de presă și suporteri, iar portughezul a vorbit, vineri, despre faptul că este contestat. „Sunt în viaţă. N-am s-o iau la fugă sau să dispar sau să plâng fiindcă am auzit câteva fluierături. Sunt bucuros de ce am văzut la jucătorii mei după meci. Sunt bucuros că lumea era tristă, că lumea era frustrată, sunt bucuros că eram exact pe aceeaşi lungime de undă. Fanii au dreptul la opiniile şi la reacţiile lor, dar există un lucru căruia eu am obişnuit să-i spun moştenirea fotbalistică”, a spus Mourinho.

