Johny Depp a ȘOCAT pe toată lumea! E doar o UMBRĂ din ceea ce a fost. MĂRTURISIRI CUMPLITE:„Nu mai puteam ÎNDURA DUREREA”

Actorul american Johny Depp a șocat o lume întreagă, în urma unui interviu pe care l-a dat recent și în care a vorbit despre starea sa actuală, una care ridică semne serioase de întrebare.





Actorul, în vârstă de 54 de ani, a făcut referire în interviul acordat pentru revista The Rolling Stone la depresie, bani și dependența de droguri.

Johny Depp susține că despărțirea de fosta sa soție l-a aruncat într-o depresie cumplită, care a fost accentuată și de problemele pe care actorul le-a avut din punct de vedere financiar, potrivit revistei Variety.com.

Johny Depp a pierdut aproape toți banii pe care îi avea, o avere în valoare de 600 de milioane de dolari. Actorul a mărturisit, cu lacrimi în ochi, că propriul său copil a aflat de la colegi de acest lucru:

„Fiul meu a trebuit să afle de la colegii de şcoală că bătrânul său tată şi-a pierdut toţi bani, asta nu este în regulă”, a spus Johny Depp.

„Nu prea mai puteam îndura durerea”, a mai declarat actorul despre perioada în care soția lui l-a părăsit, iar mama sa a murit.

„Betty Sue, am venerat-o. Putea să fie o adevărată căţea, mai tot timpul. Mama mea a fost probabil cea mai rea persoană pe care am întâlnit-o în viaţa mea”, a mai spus actorul, la înmormântarea mamei sale.

„Am turnat vodcă în mine de la primele ore ale dimineţii şi am scris până când ochii mi se umpleau de lacrimi şi nu mai vedeau paginile...Am încercat să-mi dau seama ce am făcut să merit asta. Am încercat să fiu bun cu toată lumea, să-i ajut pe toţi, să fiu sincer cu toţi”, a declarat Johny Depp.

Pagina 1 din 1