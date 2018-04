John Rakolta a fost numit de Trump AMBASADOR în Emiratele Arabe Unite. Are o PUTERNICĂ legătură cu Mircea Geoană

John Rakolta a fost numit de preşedintele SUA, Donald Trump ambasador în Emiratele Arabe Unite, după cum informează site-ul oficial al Casei Albe.





John Rakolta Jr. (70) este descendentul unei familii de români imigranţi și este bun prieten cu fostul ministru de Externe, Mircea Geoană. Rakolta este CEO al companiei Walbridge Aldinger Company şi deţine prin intermediul unui offshore un pachet de 15,3% din compania românească Mefin Sinaia.

Rakolta Jr. s-a implicat şi în campaniile electorale din România, din 2004 şi 2009, susţinându-l pe Mircea Geoană, scrie Rise Project. De altfel, pe când era ambasador în SUA, Mircea Geoană l-a numit consul onorific al României în Detroit în 1997.

De asemenea, Rakolta a ocupat funcția de președinte și director executiv al societății Walbridge Aldinger din Detroit din 1993. Este, de asemenea, titular al New Detroit Inc. și al unui membru al cabinetului de campanie pentru United Way din sud-estul Michiganului. În trecut, Rakolta a servit drept consul de onoare pentru România. Acesta și-a câștigat un titlu în cadrul Universității Marquette. Printre alte distincții, a primit Premiul Woodrow Wilson de la Centrul Internațional pentru Studenți Woodrow Wilson, scrie White House.

Compania Walbridge Aldinger cu sediul în Detroit, pe care o conduce din 1993 a fost înfiintată în urmă cu 102 ani și este specializată în construcția infrastructură civilă (spitale, clădiri guvernamentale). A raportat un venit de 1, 5 miliarde de dolari anul trecut.

Elliot Broidy este vicepreședinte al Comitetului Național Republican și a fost implicat recent într-un scandal referitor la dorința sa de a-l demite de Rex Tillerson din funcția de secretar de stat din cauza poziției sale referitoare la schimbarea politicii Statelor Unite față de rivalii Emiratelor Arabe Unite, scrie și g4.media.ro.

Sursă foto: crainsdetroit.com

