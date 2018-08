Jandarmeria Română, mesaj DUR înainte de MITINGUL diasporei. Anunță că se va acționa în FORȚĂ

Jandarmeria Română anunță că nu o să ezite să intervină în forță în cazul oricărui act de insubordonare civică. Mesajul este transmis către toți participanții la mitingul anunțat pe 19 august.





"Am văzut că au apărut o serie de mesaje în spațiul virtual. Am văzut amenințări cu moartea la adresa jandarmilor care asigură măsurile de ordine. Am mandatul instituțional, autoritățile nu vor tolera asemenea atitudini și nu vor sta impasibile, nu vom accepta insubordonarea civică, acțiuni violente care au ca scop destabilizarea ordinii de stat. Este important să înțelegem că Jandarmeria nu se confruntă cu cetățenii. Rolul nostru este de a asigura siguranța participanților. Nu suntem trupe pretoriene în serviciul discreționar al nimănui", a declarat Marius Militaru, căpitanul Jandarmeriei Române.

