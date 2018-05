Ședință de URGENȚĂ la MAI! JAFURILE de la Sinești BAGĂ în CORZI Poliția Română. Explicații și anchetă internă!

Șeful Poliției Române, Cătălin Ioniță, este chemat la sediul Ministerului de Interne pentru a da explicații cu privire la episodul de marți din localitatea Sinești, anunță Antena3. Întreaga poveste s-a declanșat după postarea pe Facebook a unui șofer care se întorcea din vacanța de 1 Mai a fost ținta unei bande de hoți, care acționează pe Drumul European E 85. El a oprit într-o parcare pentru o pauză de condus, când, dintr-o altă mașină, a ieșit un bărbat, care i-a tăiat cauciucul. De altfel, se pare că incidentul nu este unul singular și că în zonă ar exista frecvent astfel de cazuri.





„Eu de ieri am dat dispoziție să se facă verificări, pentru că mă interesează să știu dacă acolo este o situație care se întâmplă cu precădere sau sunt cazuri izolate. Din câte știu, inspectorul general al Poliției Române a dispus verificări atât la Inspectoratul Județean de Poliție din Ialomița, cât și la Poliția din Sinești și celelalte aspecte care vor rezulta în urma acestor verificări vă vor fi comunicate ulterior. Eu am primit un link pe telefonul meu. Am văzut despre ce este vorba și imediat l-am redirecționat către inspectorul general al Poliției Române. Ulterior, i-am spus să-și ia datele preliminare și ieri l-am invitat la o discuție la minister. A rămas să dispună măsuri”, a spus Carmen Dan.

Atac ca-n Vestul Sălbatic pe E85 de la Buzău la București

Un bărbat din Buzău, Mihai Răzvan Moraru, conducea pe E85 de la Buzău la București, pe 1 mai, când a oprit într-o parcare din apropiere de localitatea Sinești. Ce a urmat, a povestit chiar el, ulterior, pe Facebook, iar postarea lui a fost redistribuită de polițistul Marian Godină. După ce postarea s-a viralizat, mai mulți șoferi s-au plâns în comentarii de același lucru. ATACAT ca în Vestul Sălbatic la final de vacanță! Povestea ȘOCANTĂ a unui șofer. „Am blocat ușile, am plecat în viteză și...”

Acesta a sunat la 112, polițiștii spunându-i să nu oprească decât într-un loc sigur pentru că altfel este victimă sigură. O poveste despre România sau cum poți fi prăduit ca in vestul sălbatic... Postarea a strâns mii de like-uri și foarte multe comentarii, cele mai multe de revoltă și furie.

