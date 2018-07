Iulia Zgripcea a născut ce de-al treilea copil. „Am un băiețel perfect sănătos și foarte activ”

Veste bună în showbiz: în dimineaţa zilei de sâmbătă, 28 iulie, vedeta TVR 2 Iulia Zgripcea a născut pentru a doua oară.





Mamă a trei băieţi, prezentatoarea TVR 2 a născut sâmbătă la Maternitatea Polizu. Bucuria este mare, iar proaspăta mămică a ales să nască natural, la Spitalul Polizu, un băiețel de 3.150 gr şi 52 cm, notat cu 10 de medici. Atât mama, cât şi bebeluşul se simt foarte bine iar în această dimineaţă au părăsit spitalul. Părinţii, Iulia Zgripcea şi Andrei Bărbulescu, colegul său de prezentare la TVR 2, au ales deja numele celui mai nou membru al familiei, Mihai Alexandru. Iulia Zgripcea mai are din prima căsătorie doi băieți gemeni, în vârstă de 7 ani.

„Am un băieţel sănătos şi foarte activ, iar eu mă simt perfect după o naştere uşoară. Medicii mi l-au dat aproape imediat în braţe, iar micuţul s-a liniştit când mi-a simţit prima îmbrăţişare. Sarcina a fost una ușoară în comparație cu cea gemelară și nu am prea avut pofte sau intoleranţe. Singură modificare a fost că nu am suportat peștele sau fructele de mare. Îmi plăceau foarte mult înainte de sarcină, dar lucrurile s-au schimbat complet când am rămas însărcinată”, a povestit Iulia Zgripcea. Din 2016, îndrăgita prezentatoare aduce informațiile meteo în Telejurnalul TVR 2. Iulia Zgripcea s-a căsătorit în luna ianuarie a acestui an cu Andrei Bărbulescu, fiind singurul cuplu din media românească parteneri atât acasă cât şi pe micul ecran. Cei doi prezintă împreună emisiunea „E vremea ta… să vezi lumea”, la TVR 2, dar şi o serie de interviuri online “De vorbă cu Iulia Zgripcea”. Proaspăta mămică spune că va petrece o mai lungă perioadă alături de familia sa, înainte de a reveni la TVR. „Intenționez să rămân cu bebe un an sau doi, dar nu exclud nici varianta de a mă întoarce mai devreme, dacă așa voi considera. Depinde de cum evoluează lucrurile”.

