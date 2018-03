Iulia Vîntur a dat VESTEA CEA MARE tocmai din India. Este cu adevărat FERICITĂ! Nimeni nu se mai aștepta la asemenea ANUNȚ

Iulia Vântur e mândră că e româncă și chiar dacă a ajuns vedetă în India nu renunță la plăcerea de a se îmbrăca de la designeri românești. Vedeta a postat pe pagina personală de mai multe poze de la lansarea melodiei Harjai, unde a purtat o ținută Parlor, semnată Veronica Zaharia, potrivit verdict.ro. Detalii de ULTIMĂ ORĂ despre relația Iuliei Vântur cu Salman Khan. Fosta prezentatoare n-a mai rezistat și a spus TOTUL!

”Am fost fericită și mândră să port ținuta prietenei mele designer, Veronica Zaharia, în videoclipul Harjai. Negru. Cool. Sexy. Înapoi. Mumbai. India”, le-a spus Iulia Vântur prietenilor ei virtuali.

Vedeta noastră s-a stabilit în India, unde a lansat de urând o melodie nouă. Presa locală, care o consideră iubita starului Salman Khan, nu pierde niciun prilej să o întrebe în ce stadiu se mai află relația lor.

De această dată, Iulia Vântur a fost mai misterioasă ca niciodată. Fiind întrebată de relația sa cu Salman și de o eventuală nuntă, românca noastră a declarat:

„Salman este un bun prieten. Știu zvonurile apărute în presa, însă cele mai multe dintre ele nu sunt adevărate. Dar nu pot să-i opresc pe oameni să nu mai spună povești despre mine.

Am foarte mult respect pentru Salman Khan și nu știu ce mi-a rezervat viața. În urmă cu trei ani, eram foarte responsabilă și îmi făceam o grămadă de planuri, însă nu toate lucrurile s-au petrecut așa cum mă așteptam eu. Nu depinde totul de ceea ce vrem noi. Se va întâmpla ceea ce este menit să se întâmple”, a declarat Iulia Vântur, potrivit Libertatea.ro.

„Salman m-a ghidat și m-a încurajat să cânt. Nu am crezut niciodată că o să pot să cânt în hindi, dar el m-a sprijinit. Am început să cânt datorită lui. Nu am nici un plan să devin parte din Bolllywood, dar, de asemenea, îmi plac surprizele”, a mai spus Iulia Vântur.