Un nou RAPORT îngrijorător arată că şi ITALIENII vor deveni STRĂINI în PROPRIA țară

Primarul unui oraş din Italia, Domenico Lucano, a gasit o solutie interesantă împotriva depopulării zonei: a invitat imigranții să întinerească orașul. În prezent, aproximativ un sfert din cei două mii de locuitori sunt migranți, în special din Africa și Asia.





Italia are o populație de peste 60 de milioane de locuitori, un număr care a fost destul de stabil în ultimul deceniu. În ultimii ani, începând din 2015, populația italiană se micșorează simţitor. Stabilitatea în mărime a populației se datorează faptului că imigranții completează lacunele. Rata fertilității din Italia este cu mult sub rata de înlocuire de 2,1, situată la 1,37. Populația globală are o vârstă medie de 44,9 ani și aproape unul din patru italieni are peste 65 de ani. Japonia este singura țară din lume cu un procent mai mare de 65 de ani sau mai mult, notează voiceofeurope

Mai mult, există 5,4 milioane de italieni care trăiesc peste hotare şi peste 1,5 milioane care s-au mutat definitiv în străinătate datorită crizei economice din 2008.

Islamul în Italia

În prezent, 4,8% dintre italieni sunt musulmani. Potrivit Pew Research, aceasta va fi între 8% și 14% până în 2050, procente asemănătoare cu cele ale Germaniei. Deși sudul Italiei a fost temporar sub controlul califatului, epoca islamică a fost încheiată de invazia normanică a Siciliei. Musulmanii au fugit ori s-au convertit la creștinism. Prezența reînnoită a islamului în Italia, casă a Bisericii Catolice, a început în ultimul secol, odată cu venirea somalezilor. Prezenţa actuală a islamului se datorează pur și simplu migranților care au luat cu asalt Europa.

Observăm aceeaşi situaţie în Italia cu cea din Germania dar şi Franţa: scăderea natalităţii lasă toate porţile deschise imigranţilor musulmani care, conform analiştilor, le este prielnică şi-şi duc planul cu lejeritate în ceea ce înseamnă islamizarea Europei. Neputinţa politicienilor, îmbătrânirea Europei, neimplicarea mass-mediei care are toate pârghiile posibile de a avertiza lumea că este părtaşă prin neimplicare faţă de acapararea oraşelor lor de invazia musulmană, ar putea duce la o înfrângere în faţa planului ascuns de doborâre a Creştinismului în Europa.

