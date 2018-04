Italia în impas. Negocierile pentru formarea unei coaliţii de guvernare au eşuat

Cea de-a doua rundă de negocieri pentru formarea unui guvern nu a dus la formarea unei majorități funcționale, a afirmat președintele italian, Sergio Mattarella, într-o declarație de presă transmisă în direct, vineri.





Prima rundă de discuții, care a avut loc la începutul acestei luni, nu a dat rezultate, iar președintele Mattarella le-a dat liderilor politici încă o săptămână la dispoziție pentru a găsi un compromis. "Dialogul dintre partidele politice ... nu a făcut niciun progres", a spus domnul Mattarella. Italia "are nevoie urgent" de un guvern, a continuat șeful statului italian, deoarece, în contextul internațional actual, Italia nu-și permite luxul să piardă timp pentru negocieri prelungite. Președintele italian, care are puterea de a numi un nou prim-ministru, este, de asemenea, comandantul-șef al forțelor armate și prezidează Consiliul Suprem de Apărare. "Voi aștepta câteva zile, după care voi evalua cum se poate ieși din blocajul actual", a concluzionat Mattarella. Dacă liderii politici nu vor reuși să ajungă la un compromis, președintele țării are mai multe opțiuni: poate acorda un așa-numit "mandat de explorare" unuia dintre președinții celor două camere ale parlamentului; poate încredința un "mandat prealabil" unui partid politic sau unui lider de coaliție pentru a obține o majoritate posibilă; poate alege o "figură instituțională" pentru a conduce noul guvern, iar acesta nu trebuie neapărat să fie un politician; sau poate dizolva parlamentul și cere organizarea de noi alegeri. Alegerile generale din 4 martie au împărțit parlamentul în trei blocuri principale, niciunul dintre acestea neavând suficiente voturi pentru a forma un guvern pe cont propriu. Este vorba de: blocul de centru-dreapta, condus de Partidul Ligii, de dreapta; partidul populist Mișcarea Cinci Stele; și Partidul Democrat din centru-stânga al primului-ministru în exercițiu, Paolo Gentiloni.

