DEZVĂLUIREA care lămurește CEA MAI MARE DILEMĂ din ISTORIA REGELUI Mihai

Regele Mihai a însemnat, pentru cei mai mulți dintre români, un om corect, răbdător, demn și întodeauna îndreptat cu inima și privirea către România.





Inclusiv în perioada în care afost exilat, raportul făcut de Securitate la ordinul lui Ceaușescu a conturat acest portret al Regelui Mihai. - VEZI DETALII INCREDIBILE aici

La o zi după decesul care a îndoliat România, Dănuț Stăncescu a relatat un episod din viața sa care poate fi o lecție despre loialitate, patriotism și care poate să lămurească unul dintre cele mai controversate mesaje de îndoctrinare: faptul că Regele a plecat din țară cu o avere imensă.

“Am locuit 31 de ani undeva în centrul Bucureșiului, pe lângă Scala. Cândva, când eram în școala generală prin clasele V-VIII, a intrat în curte un OM. A întrebat dacă familia “Florescu mai locuiește aici”. L-am privit mirat și i-am răspuns că n-am auzit să fi locuit în curte o familie cu acest nume de când m-am născut eu. Era un om cu un corp atletic, de sportiv, înalt, zvelt. Deși părea tânăr, avea părul alb. Era sărăcăcios îmbrăcat, cu un tricou vechi și pantaloni jerpeliți, ținea sub braț o pătură veche împăturită și era încălțat cu cisme de cauciuc. S-a apropiat de mine și mi-a pus mîna pe umăr. Atunci am observat că are fața arsă de soare și brăzdată de riduri. Mi-a spus “da, când am plecat eu de aici tu nu erai născut, dar familia Peretz Elisabeta, mai locuiește?”. I-am răspuns că da și l-am condus până la ușă. M-am dus la mama și i-am spus că a venit în curte un om ce parcă este frate geamăn cu un vecin, inginer constructor pe nume Ion. Ulterior am aflat de la mama că este vorba de colonelul Gheorghe Florescu, fostul comandant al Cavaleriei Gărzii Regale a Regelui Mihai. Într-adevăr, era tatăl vecinului meu-ing. Ion Florescu. De la colonelul Florescu am aflat ca la plecarea din țară, Majestatea sa nu a plecat cu averile despre care se vorbea și am învățat o altfel de istorie decât cea pe care o învățam la școală. Era un om cult, educat, cu un bun simț cum foarte rar mai întâlnești azi.

La plecarea din țară, Regele Mihai l-a invitat să-l însoțească în exil, însă a refuzat. Din 1947 a stat ascuns de securitate șapte ani, undeva pe str. Praporgescu. Ieșea numai noaptea din când în când să facă mișcare. L-a turnat la securitate o soră de a sa pe nume Mari, care n-a mai rezistat bătăilor securității. A fost condamnat la 15 ani de închisoare, a executat 7 ani de muncă la canal! Soția lui, Peretz Elisabeta, o mare arhitectă, a fost bătută groaznic de securitate și în cele din urmă a fost nevoită să divorțeze ca să nu-i mai poarte numele. Fiului său ing. Ion Floresu, i-a fost respins dosarul la arhitectură de către securitate, dar nu știu cum a reușit să termine facultatea de construcții și culmea, să participe la construcția hidrocentralei de pe Lotru. Mie îmi povestea despre Regele Mihai numai în curte, unde îmi spunea că nu poate fi ascultat de securitate. Această zi tristă pentru mine, în care Regele Mihai a plecat dintre cei vii, m-a făcut să-mi aduc aminte de cei care l-au cunoscut direct, oameni deosebiți! Dumnezeu să-l odihnească în pace și lumină pe Regele Mihai!”, a fost mesajul postat.

