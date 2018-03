DRAMA neștiută a Israelei Vodovoz. A vrut să se SINUCIDĂ! Declarații CUTREMURĂTOARE: „Simțeam că devin o POVARĂ”

Israela Vodovoz a murit pe 9 martie, în propria sa locuință din Capitală. Îngrijorată de faptul că nu răspunde la telefon de mai multe zile, avocata fostei femei de afaceri a alertat autoritățile, alături de care s-a deplasat de urgență acasă la aceasta. Din nefericire, Israela a fost găsită fără suflare, în baia propriei locuințe.





Potrivit rezultatelor venite în urma necropsiei, moartea Israelei Vodovoz a fost provocată de o hemoragie internă, provocată de ruperea inelului gastric pe care fosta femeie de afaceri și-l montase în anul 1999, din dorința de a slăbi.

Din cauza kilogramelor în plus, Israela ajunsese să se considere o povară pentru copiii ei și chiar să se gândească la sinucidere.

„Fotografia e făcută la botezul nepoatei mele, acum 15 ani, prin 1998. Aveam 135 şi apoi am ajuns la 150, deşi în tinereţe am prezentat moda. Pe la 44-45 au început nişte schimbări hormonale la mine şi am început să mă îngraş. Am avut cam 4 ani vreo 150 de kilograme. În 1999 am făcut o operaţie, în urma căreia mi-a fost pus un inel la stomac (n.r. inel gastric) şi astfel am reuşit să slăbesc. Din cauza kilogramelor, a fost un moment în care am vrut să mă sinucid. Simţeam că devin o povară pentru copiii mei”, a povestit Israela, potrivit Antena 3.

