Israela, trimisă în JUDECATĂ. Procesul s-a FINALIZAT, iar femeia de AFACERI a fost OBLIGATĂ la DESPĂGUBIRI

Israela Vodovoz a fost balerină dar şi o importantă femeie de afaceri, iar în anul 2014, când aceasta și-a făcut testamentul, averea sa uriaşă se ridica la o suma de 50 de milioane de euro.





Chiar dacă Israela a avut în conturi o sumă care i-a asigurat liniștea, femeia de afaceri a fost somată să-şi achite anumite datorii.

Conform unor surse spynews.ro, femeia de afaceri s-a confruntat în ultima perioadă cu un litigiu deschis de firma care a prestat mai multe servicii pentru pensiunea Israelei. Firma a deschis un proces şi au chemat-o în judecată, obiectul procesului fiind „somaţie de plată".

Judecătorii au admis atunci cererea de somaţie de plată şi au obigat-o pe Israela să îşi achite datoriile. Israela a fost obligată şi la plata cheltuielilor de judecată.

Israela a murit şi a fost găsită fără suflare, în locuința sa. Era căzută în baie și dezbrăcată. Acestea au fost primele informații care au apărut după decesul acesteia. Prietenii Israelei nu mai reuşiseră să ia legătura fosta balerină de câteva zile, iar autoritățile au găsit-o moartă în casă, singură.

În urmă cu câteva zile, fostul partener de viață al Israelei Vodovoz a acordat un interviu pentru în care a vorbit despre ultima perioadă petrecută alături de fosta milionară. El a explicat că a plecat de lângă aceasta pentru că simțea că trage spre moarte.

“Pe mine nu m-a anunțat nimeni. Am întâlnit un român, un român pe stradă și am discutat că oamenii. Eu nu vreau să mă distrug, îți dau cuvântul meu de onoare. Știți ce greu este să pierzi un om. Eu de asta am plecat, am simțit că ea trage spre moarte. Știi? Și decât să fiu acuzat… Eu… dacă eram cu ea acum, eu dacă eram cu ea în apartament, deci jur cu mâna pe inimă că eram victima numărul 1 a mediei. Ea nu e moartă, ea e plecată în Israel. Ea nu este moartă…”, a spus el.

“Am o poză cu ea când era în Rhodos….e cea mai faină poză în care eu dansez și o cuprind din spate. Sufăr foarte mult pentru că am pierdut un om, dacă mai găsesc o femeie că ea, un pic mai tânără, că nu mai vreau să sufăr… Un pic mai tânără decât mine, să mor înaintea ei”, a adăugat el.

“Crezi că vei mai găsi o femeie că ea?”, a fost întrebat Liviu Arteni, care a replicat scurt.

“Nu…”, a declarat Liviu Arteni

