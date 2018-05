I-a cheltuit toată AVEREA, însă nu crede sub nicio formă că a MURIT. Fostul soț al Israelei face DECLARAȚII ȘOCANTE!

Liviu Arteni susține că a fost foarte afectat de moartea fostei sale soții, Israela Vodovoz, care s-a stins din viață la vârsta de 70 de ani. Fostul soț al celebrei femeie de afaceri a mărturisit, într-o emisiune tv, că a vândut tot ce i-a lăsat aceast. Acesta susține că a păstrat doar o singură casă, cea pe care a achiziționat-o împreună cu Israela. Arteni nu crede însă, cu adevărat, că fosta sa soție a murit...





„Vreau să plec în America. Spunea cineva că America, Hollywood, nu e Lipscani. În momentul în care ajung acolo, știu ce am de făcut. Vreau să călătoresc peste tot. Ar fi păcat să nu savurăm din tot ce înseamnă Planetă! Am vândut terenurile. Am o căsuță, acolo am și buletinul, acolo e adresa. „Prima locuință, cea pe care am cumpărat-o împreună, am păstrat-o. Restul, le-am dat…Le mulțumesc cumpărătorilor, chiar le mulțumesc și îi iubesc, și să știți că ce am vândut nu este averea Israelei…este partea mea” , a declarat Liviu Arteni la Antena Stars, potrivit cancan.ro.

Liviu Arteni nu crede că Israela e moartă...

Liviu Arteni pare să nu creadă că Israela Vodovoz este moartă. Bărbatul nu era în țară atunci când fosta lui soție a murit. Femeia de afaceri a fost înmormântată în Israel, țara ei de origine, doar în prezența familiei și apropiaților.

„În privința morții ei, eu nu am văzut nimic concret. Cred că avocata ei a făcut așa, o înscenare…și trăiește foarte bine în Israel”, a mai spus Liviu Arteni.

