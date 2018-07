CIOCNIREA CIVILIZAȚIILOR. Islamul şi China se vor alia contra Occidentului

Spre ce se îndreaptă omenirea? Unii spun că se naște o societate în care drepturile omului, democrația liberală, piața liberă, multiculturalismul și diversitatea vor fi literă de lege pe tot globul, alții cred că ciocnirea civilizațiilor va declanșa un coflict planetar. Nu am folosit întâmplător termenul de ciocnire a civilizațiilor. Politologul american Samuel P. Huntington crede că după încheierea Războiului Rece, diferențele de identitate și apartenență religioasă vor fi cauzele principale ale conflictelor din mileniul trei. Mai precis, nu va mai fi vorba de conflicte între state, nici între ideologii, ci între civilizații. China va încerca să răstoarne supremația Occidentului, iar extremismul islamist va fi cea mai mare amenințare pentru pacea lumii. Ba, mai mult, aceste două civilizații se vor alia contra Occidentului.





Huntington și-a elaborat teoria în anii 90 ai secolului trecut, când marile procese istorice la care suntem astăzi martori erau abia la început. El respinge teoria fostului său student Francis Fukuyama că, după sfârșitul Uniunii Sovietice și a lagărului comunist, singura alternativă ideologică viabilă este respectarea unor valori precum drepturile omului, democrația și piața liberă. Politologul american consideră că pretenția occidentalilor de a promova aceste valori în întreaga lume este naivă și nu face decât să sporească disensiunile cu celelalte culturi.

Hungtinton remarcă existența a nu mai puțin de 9 civilizații- Occidentală, Răsăritean-Ortodoxă, Islamică, Budistă, Hinduistă, Africană, Latino Americană, Chineză și Japoneză. El spune că toate conflictele tind să apară la granițele dintre aceste civilizații. Ca exemple, politologul american vorbește despre dezintegrarea Yugoslaviei, războiul din Cecenia și conflictul fără sfârșit dintre India și Pakistan.

Doua sunt aspectele extrem de interesante astăzi, la mai bine de 20 de ani de la publicarea cărții The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order- rolul pe care îl va juca în mileniul III China și amenințarea extremismului islamist.

Hungtinton crede că statul chinez va încerca în anii ce vin să-și exercite hegemonia în Asia de Sud Est pe baza dezvoltării sale economice uluitoare, iar asta îl va aduce în conflict cu Occidentul. În primul rând, China este dornică să-și ia revanșa pentru toate nedreptățile la care a fost supusă de-a lungul istoriei de puterile occidentale. Diferențele culturale majore vor face dificilă orice apropiere între două civilizații. De la Confucius și până la regimul comunist, chinezii au învățat să respecte ierarhia, în vreme ce occidentalii cred în individualism și pluralism politic. Mai gravă este însă o altă previziune. Politologul american susține că, în lupta sa cu Occidentul, China se va alia cu Islamul. Asta pentru că, în ciuda litigiilor dintre chinezi și musulmani (problema uigură), cele două civilizații văd în Occident principalul inamic. Cât privește civilizația islamică, Huntington vorbește de granițele însângerate ale lumii musulmane și despre un sprijin tot mai mare pentru mișcările fundamentaliste. Despre cauzele acestor procese care amenință întreaga civilizație europeană vom vorbi însă în materialul de mâine.

