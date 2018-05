ISIS amenință din nou Cupa Mondială din Rusia! Messi și Neymar, VICTIME pentru islamiști | FOTO

Rusia va găzdui în perioada 14 iunie - 15 iulie Cupa Mondială, iar meciurile se vor desfășura în 11 orașe. Pe lângă problema huliganilor, autoritățile ruse sunt în alertă și din cauza noilor amenințări din partea ISIS. Gruparea terorista islamică a fost autoarea atacului cu bombă din Sankt Petersburg, în luna aprilie, în urma căruia și-au pierdut viața 14 persoane.

Islamiștii i-au declarat război președintelui rus Vladimir Putin, din cauza bombardamentelor aeriene din Siria. „Rusia 2018. Putin, necredinciosule. Vei plăti prețul pentru uciderea musulmanilor”, a fost mesajul transmis recent de teroriști.

Revenind la turneul final din această vară, ISIS i-a a ieșit la rampă cu noi postere de indimidare în care apar aceleași „ținte”, precum Lionel Messi și Neymar, conform „SITE Intelligence”, organizația care se ocupă de monitorizarea activității teroriste.

