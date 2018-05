Fumează Isărescu pipa păcii cu PSD?

Premierul Viorica Dăncilă și guvernatorul BNR Mugur Isărescu încearcă, joi, să găsească cea mai bună variantă de colaborare după ce social-democrații au acuzat deschis banca centrală că le sabotează guvernarea. Ministrul Finanțelor a prefațat o calmare a tensiunilor din ultimele luni de zile, spunând că și Guvernul și BNR vin cu „soluții" la întâlnire și vor o „abordare coerentă".





Președintele PSD, Liviu Dragnea, a spus recent că BNR aduce „deservicii” României prin prognozele privind rata inflației, după ce banca centrală a revizuit recent, în creștere, până la 3,5%, prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an. Dragnea a precizat că una din cauzele prognozelor de creștere a inflației este modul „în care nu colaborează BNR cu Guvernul României”.

„Totuşi, cred că Banca Naţională este a României nu este proprietatea niciunei persoane, niciunui grup de persoane, niciunei alte puteri, ci este proprietatea României (…) e vorba de un mesaj din partea Băncii Naţionale. Asta poate să producă deservicii serioase României. Nu ia nicio măsură BNR, conducerea BNR? Înseamnă că îşi asumă aceste declaraţii (ale lui Lazea, n.red)”, a declarat Dragnea la Antena 3.

Liderul PSD a spus că acțiunile BNR seamănă cu cele ale adversarilor social-democraților: „Încerc să înţeleg, dar încet-încet mă duc acolo cu gândul, că prea seamănă, prea sunt coordonate unele acţiuni de la Banca Naţională, unele declaraţii ale preşedintelui, unele declaraţii ale altor lideri politici din opoziţie, ştiri false, poate cineva, undeva, este nervos sau unii sunt nervoşi că România chiar este pe cale să înceapă să-şi folosească potenţialul propriu pentru români”.

Suspiciuni

Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a acuzat public BNR, la începutul lunii aprilie, că „face un joc” contra Guvernului. „Anul trecut am avut o creștere record pentru UE și nu numai, pentru toată lumea, pentru că am reușit să trecem înaintea Chinei ca și creștere economică, de 7%. Dar am mai reușit și un lucru foarte important – să ajungem cu sub 3% deficit, 2,98%. Haideți să întrebăm și BNR-ul ce se întâmplă cu inflația, că poate totuși ar putea să dea niște explicații”, a declarat Olguța Vasilescu la un post de televiziune.

Sperietură

Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorivici, a spus miercuri seară, înaintea întâlnirii de joi dintre premier și guvernatorul BNR, pe un ton împăciutor, că Guvernul și banca centrală colaborează și că declaraţii din opoziție precum "Guvernul încalecă Banca Naţională", în afara ţării, unde oamenii au o altă logică, „reprezintă ceva de speriat”.

„Cred că după întâlnirea dintre doamna prim ministru Dăncilă şi domnul guvernator lumea trebuie să vadă ca este o relaţie de colaborare între cele două structuri foarte importante, instituţii, Guvernul-Ministerul Finanţelor şi Banca Naţională. Pe agenda de discuţii de mâine se vor afla desigur şi subiecte precum ROBOR, inflaţie, precum şi alte subiecte prin care împreună, să spunem, o să dăm imaginea noastră macroeconomică. Cei doi, sunt convins că vor discuta şi vor avea împreună, nu neapărat soluţii, dar o abordare coerentă şi cu mixt de politici. Soluţii sunt de o parte şi de alta", a spus ministrul.

Teodorovici a explicat că atacurile politice referitoare la Guvern și BNR nu ajută România. „În momentul în care Ministerul de Finanţe se împrumută în piaţă, văzând investitorii astfel de declaraţii din diferite zone poate că acel preţ de împrumut poate să fie mai mare pentru mine ca Minister al Finanţelor, pentru ţară în ansamblul său. De asta spun că sunt declaraţii iresponsabile. Înţeleg lupta politică, dar până la un punct", a mai spus Teodorovici.

