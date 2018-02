CLIPE DE COȘMAR pentru Irina Loghin! A fost INFESTATĂ cu un VIRUS UCIGAȘ. În ce stare se află acum

Îndrăgita noastră cântăreață, Irina Loghin, trece prin clipe de coșmar. Vedeta a povestit că a fost infestată cu un virus, care peste Ocean a ucis mai mulți oameni.





Irina Loghin se află acum acasă, însă într-o stare delicată! Vedeta susține că a luat un virus din America.

"Cum am ajuns în ţară am mers de urgenţă la medic. După nopţi pierdute, turneul din State este obositor, aveam program vineri, sâmbătă, duminică în locuri diferite, schimbarea şi de temperatură, toate acestea s-au resimţit.

Este foarte solicitant, am şi o vârstă, nu mai am 20-30 de ani. Am obosit şi cu virusul, dar nu cred că a fost chiar un virus, că nu am făcut febră. Am răguşit, ceeea ce mi se întâmplă foarte rar. Mulţumesc Lui Dumnezeu că sunt încă rezistentă. Dar bine ar fi să mă mai potolesc.

Satisfacţia este cum te primesc românii din America, a venit un număr mare de români la spectacol, ne-am simţi bine, dar răcelile sunt inevitabile. Şi Maria Dragomiroiu era răcită de aici din Bucureşti. Aparatele de aer condiţionat ne-au pus probleme, că ne băteau în cap când eram pe scenă", a declarat Irina Loghin, la Antena Stars.

