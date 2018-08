Irina Columbeanu are probleme de sănătate! Monica cere ajutor: „Încercăm din răsputeri să găsim un chirurg”

Irina a fost diagnosticată cu salazion, un chist care a apărut la nivelul ochiului stâng și, de mai bine de zece luni, părinții ei – Monica Gabor și Irinel Columbeanu, fac eforturi supraomenești să-i ofere cel mai bun tratament.





Din păcate, se pare că singura rezolvare reală este operația, iar Monica a decis să facă publică problema lor și să ceară ajutor fanilor.

„Bună, dragii noștri, în legătură cu miile de mesaje pe care le-am primit de la voi, legate de ce are Irina Columbeanu la ochi, fetița noastră a fost diagnosticată cu salazion. Din octombrie 2017, atât eu, cât și tatăl ei, am tot încercat să îi găsim un tratament care să o vindece de această afecțiune. Din păcate, nimic nu a rezolvat problema, doar a atenuat-o temporar. Pe scurt, fetița noastră de 11 ani are acum nevoie de operație. Acum încercăm din răsputeri să găsim un chirurg din Statele Unite sau România, care să îi îndepărteze chisturile. Dorim să vă spunem și vouă prin ce trecem și să vă rugăm din suflet, dacă aveți informații despre un doctor foarte bun, care ar putea să o opereze pe fetița noastră de salazion, scrieți-ne fie la comentarii, fie dați-ne mesaje în privat. Vă mulțumim că vă pasă! Vă rog distribuiți!”, a scris Monica pe Facebook.

Salazionul reprezintă formaţiuni chistice tumorale benigne, de mici dimensiuni, situate pe marginea pleoapelor.

Irinel Columbeanu a primit de la prieteni o mulţime de recomandări de doctori, clinici private din străinătate, chiar și opinia șefului Spitalului de Oftalmologie din Capitală, dr. Monica Pop, care a spus că e o problemă banală, cu o rezolvarea chirurgicală simplă, însă părinții Irinucăi au decis ca operaţia să aibă loc la Los Angeles.

