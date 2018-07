Diplomat Iranian arestat în Austria. Mossadul a ajutat la oprirea unui atac terorist în Franța

Agenți israelieni au descoperit informații despre un presupus plan al Teheranului de a comite un atentat cu bombă în timpul adunării anuale a unei grupări iraniene de opoziție, în afara Parisului; Mossadul a cooperat cu autoritățile din Franța, Germania și Belgia pentru a împiedica atacul și pentru a reține suspecții, printre care se numără și un diplomat iranian.





Agenții Mossad au dezvăluit informații despre un presupus plan iranian de a detona o bombă la adunarea anuală a Consiliului Național de Rezistență din Iran (NCRI), în orașul Villepinte, o suburbie din nordul Parisului, pe 30 iunie. Potrivit canalului 2 News of Israel, atacul a fost împiedicat datorită cooperării dintre Israel, Germania, Franța și Belgia. Belgia investighează doi belgieni de origine iraniană care au fost arestați sâmbătă. Aceștia aveau asupra lor 500 de grame de exploziv TATP, fabricat artizanal, precum și un dispozitiv de detonare care a fost găsit în mașina cu care se deplasau. În plus față de cele două persoane arestate în Belgia, un diplomat iranian din Austria a fost reținut în Germania, existând suspiciunea că este liderul celulei teroriste iraniene care intenționa să detoneze dispozitivul exploziv în timpul adunării grupării de opoziție. Un alt bărbat de origine iraniană a fost reținut în Franța. Autoritățile judiciare din Franța și Germania au declarat pentru Agenția de Știri Reuters că Belgia a cerut extrădarea acestora. Subliniind sensibilitățile sale politice, Iranul l-a convocat pe ambasadorul Franței de la Teheran pentru a protesta împotriva desfășurării adunării de opoziție. Autoritățile iraniene "au protestat puternic împotriva sprijinului acordat de Franța activităților acestei organizații teroriste", acesta fiind termenul folosit de regimul de la Teheran pentru a se referi la gruparea exilată de opoziție. Ministerul de Externe francez a confirmat joi că ambasadorul său a fost convocat de guvernul iranian la 3 iulie, ca urmare a mitingului, dar a respins orice sugestie că Franța ar susține NCRI. Organizația Populară a Mujahedinilor din Iran este componenta principală a NCRI. Gruparea, cunoscută și sub denumirea persană Mujahideen-e-Khalq, s-a aflat, la un moment dat, pe lista organizațiilor teroriste, întocmită de Statele Unite și Uniunea Europeană, dar a fost retrasă începând cu anul 2012. Teheranul cere de mult timp acțiuni împotriva CNRI în Paris, Riyadh și Washington. Gruparea este criticată periodic în presa de stat din Iran.

