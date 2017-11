Sute de cadavre descoperite într-o groapă comună, la marginea orașului Mosul din Irak

Rămășițele pământești a peste 340 de kurzi yazidi, despre care se crede că au fost executați de teroriștii Isis, au fost descoperite într-o groapă comună, la marginea orașului Mosul. Teribila descoperire a fost făcută de trupele armatei irakiene pe teritoriul orașul antic Ninive, la periferia orașului Mosul, aflat în nordul Irakului.





"Groapa comună, în care se află rămășițele a 340 de persoane, se află în zona al-Ba'aj, care s-a aflat sub controlul teroriștilor Isis", a declarat Generalul de Brigadă irakian Mohamed al-Shemari. Autoritățile irakiene securizau zona, după ce armata și aliații săi au preluat controlul în Mosul și în zona din jurul localității, de la militanții ISIS. Este al doilea cel mai mare oraș din țară, cucerit în luna iulie, după opt luni de lupte grele. Groapa, în care se află cadavrele unor bărbați, femei și copii, se crede că a fost făcută în 2014, după ce gruparea teroristă islamică a preluat controlul regiunii, în luna iunie a aceluiași an. Populația yazidi reprezintă o ramură distinctă a poporului kurd, care are propria sa religie mistică și care crede că Dumnezeu a pus lumea în grija a șapte îngeri. Gruparea ISIS consideră că minoritatea yazidi ar fi satanistă, astfel că foarte mulți membrii ai sectei au fost persecutați și uciși în cei aproape doi ani în care gruparea fundamentalistă islamică a controlat regiunea. Conform unor estimări neoficiale, aproape 10.000 de yazidi au fost uciși sau răpiți în această perioadă. În ultimele luni, au fost descoperite mai multe gropi comune unde au fost uciși membri ai populației yazidi. Guvernul regional al Kurdistanului, din nordul Irakului, a declarat că, în această perioadă de epurări, aproape 360.​​000 de yazidi și-au părăsit casele, în timp ce alte 90.000 de persoane au fugit din Irak, găsindu-și refugiul în alte țări. Primul Ministru irakian, Haider al-Abadi, a declarat victoria împotriva Isis în Mosul la 10 iulie anul curent.(Iraqinews.com)

