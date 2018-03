Ipoteza ȘOC a lui Băsescu! Iohannis ar putea fi susținut chiar de PSD

Traian Băsescu a lansat, miercuri seara, la România Tv, o ipoteză neașteptată. Fostul președinte a precizat, în contextul zvonurilor potrivit cărora, Klaus Iohannis nu-și mai dorește un al doilea mandat la preșidenție pentru că se pregătește să fie șeful Consiliului European, că membrii PSD ar putea să fie tocmai cei care să-l susțină în acest caz.





Iohannis ar putea fi susținut pentru această funcție chiar de dușmanii săi din PSD, în condițiile în care partidul social-democra nu are o persoană eligibilă pentru această funcție.

„E prematură discuţia cu Iohannis preşedinte la Consiliul European. Sunt lucruri ce se decid în ultima clipă. PSD îşi propune să susţină un candidat la consiliu, dar candidat poate să fie doar cineva care a fost membru acolo. PSD nu are pe nimeni", a declarat Băsescu, la RTV.

Băsescu a mai devoalat faptul că, în 2014, când Klaus Iohannis candida la președinție și era vizat într-un dosar de incompatibilitate în care nu primise o decizie defitivă, a „avut discuții cu mai multe instituții”, menționând că era o situație delicată „să scoți un candidat din cursă”.

"Trebuie să ştim cine a făcut această listă. Devenise prim-vicepreşedinte la PNL, nu mai era un simplu primar. Eu nu am ştiut că are un dosar de incompatibilitate. Am avut discuţii cu mai multe instituţii când am aflat. A început campania. E o situaţie delicată să scoţi un candidat acum din cursă. Am vorbit şi cu SRI, şi cu Parchetul", a dezvăluit Băsescu, la România TV.

