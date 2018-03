IPOTEZA lui Dan Andronic privind FOTOGRAFIA prezentată de Ghiță l-a șocat pe Bogdan Chirieac. „Poftim? (...) a întors România pe dos”

Interviul cu Sebastian Ghiță realizat de Ion Cristoiu pentru Evz a stârnit reacții, mai ales după ce Ghiță a vorbit despre o fotografie- pe care a anunțat că o va arăta- alături de șefa DNA. Dan Andronic, cel care a văzut fotografia prezentată de Sebastian Ghiță spune că imaginea ar fi de fapt un stop-cadru dintr-o filmare. Bogdan Chirieac a fost surprins de ipoteza lui Dan Andronic cu privire la fotografia prezentată de Sebastian Ghiță alături de Laura Kovesi.





Reamintim că miercuri pe www.evz.ro a fost publicat momentul din interviu când Sebastian Ghiță arată o fotografie care l-a convins pe Ion Cristoiu că interlocutorul său nu minte și că s-a aflat în apropierea oamenilor importanți din stat.

Primul episod al interviului luat de Ion Cristoiu lui Sebastian Ghiță s-a terminat cu momentul în care fostul deputat îi arată o fotografie din telefonul său. În acest al doilea episod, fostul deputat vorbeşte despre persoanele care apar în imagine, alături de Laura Codruța Kovesi. Fotografia a fost făcută acasă la Ghiță, în Ploiești

Udrea reacționează după ce Ghiță i-a arătat FOTOGRAFIA cu Kovesi doar lui Cristoiu. „E de toată jena (...) De ce pana mea...”

Dialogul dintre Bogdan Chirieac și Dan Andronic, care a avut loc în studioul România TV:

”Bogdan Chirieac: Șocul și groaza a milioane de oameni după interviul de aseară era această fotografie. S-a oprit interviul, iar în episodul următor a apărut descrierea pozei. Eu nu înțeleg un lucru: dacă tot se descrie poza pixel cu pixel, dacă astăzi a apărut martorul din fotografie, de ce nu prezentați această fotografie? Ghiță, față în față cu Ion Cristoiu, în episodul 2 al interviului de la Belgrad: „Rar o vedeai pe Kovesi fără Coldea”

Dan Andronic: Sebastian Ghiță nu a vrut să arate acea fotografie la cameră. Eu am bănuit că vrea să protejeze una dintre persoanele care apărea în poză și nu este vorba de domnul Cârstea( socrul lui Sebastian Ghiță-n.r.), cel care a confirmat deja că este în fotografie. M-am dus și m-am uitat atent la poză, eu fiind în spatele domnului Cristoiu. M-am uitat atent și după ce am încheiat filmarea. Am vrut să fiu sigur că nu e trucată. Nu știu de ce nu a vrut să fie prezentată acea fotografie.

Bogdan Chirieac: Dacă vrei să protejezi o persoană care apare în fotografie, fața și trupul pot fi blurate, iar fotografia care a întors România pe dos să fie arătată tuturor.

Dan Andronic: A doua explicație este că se fac presiuni uriașe. După părerea mea, acea fotografie este un stop-cadru dintr-o filmare.

Bogdan Chirieac: Poftim?!

Dan Andronic: La finalul interviului, chiar la ultima întrebare, Sebastian Ghiță, întrebat dacă mai are fotografii sau filmări cu Laura Kovesi, a spus ca are mai multe”, potrivit DCnews.

