Florin Iordache, REPLICĂ la acuzațiile lui Augustin Lazăr: „Nu cred că a discuta în Parlament este un cadru infracţional...”

Deputatul Florin Iordache, preşedintele comisiei speciale pentru legile justiţiei, îi dă o replică procurorului general Augustin Lazăr, după ce acesta a afirmat că parlamentarii care cheamă procurori la audieri în parlament sunt "inculpaţi de rang înalt".





"Discutăm de prezumţia de nevinovăţie. Oamenii ăia au fost aleşi prin votul cetăţenilor. Dacă a fost invitat într-o comisie un procuror, nu se solicită date din dosare. Acolo se discută într-un cadru instituţional. Nu cred că a discuta în Parlament este un cadru infracţional. Dacă în Parlament nu putem sta la aceeaşi masă reprezentanţi ai tuturor puterilor statului, atunci unde putem sta? Eu şi colegii mei nu cred că am încercat să influenţăm activitatea unei alte puteri", a declarat Florin Iordache, la Antena 3. Augustin Lazăr, procurorul general, nu vrea să dea explicații din dosare

În privinţa dezbaterilor din comisia pe care o conduce, criticate de Augustin Lazăr, Florin Iordache a afirmat că parlamentarii sunt cei chemaţi să facă legile.

"La comisia specială au participat reprezentanţii Ministerului Public, dar a participat şi procurorul şef DIICOT. Am ţinut cont de amendamentele lor. Mare parte din observaţiile făcute de Parchetul General le-am analizat şi tranşat prin vot. A fost o dezbatere largă, au participat şi asociaţiile profesionale. Parlamentarii îi ascultă şi pe unii şi pe alţii şi decid. (...) Eu cred că e normal să discutăm în Parlament. Toţi cei interesaţi îşi exprimă punctul de vedere, Parlamentul decide o anumită formă a legii, lege care trebuie aplicată de magistraţi", a mai declarat Iordache.

Lazăr, ATAC fără precedent la parlamentari

Augustin Lazăr a declarat, vineri, că modificările aduse legilor justiţiei sunt menite să slăbească independenţa procurorilor, precizând că o consultare a Comisiei de la Veneţia este obligatorie şi că are pârghiile legale pentru a încerca împiedicarea adoptării actelor.

"Noi suntem îngrijoraţi şi societatea civilă e îngrijorată. Trebuie transparenţă şi să se funcţioneze în mod legal. (...) În tot cursul anului 2017, Ministerul Public şi în general instituţiile din justiţie au format obiectul unor atacuri concentrice, ele s-au văzut. Am folosit expresia «hărţuit» pentru că am găsit-o în raportul de la Geneva, unde scrie «Procurorii din DNA sunt hărţuiţi prin campanii media, prin chemarea în faţa unor comisii speciale». Dar acolo cine îi convoacă? Nişte inculpaţi de rang înalt, care vor ca discuţiile să aibă loc în alt mediu în afară de cel judiciar. Procurorii sunt invitaţi să dea seama într-un mediu care nu e judiciar. Am folosit această expresie pentru ca o foloseşte nu numai redactorul acestui raport, ci o vedem noi din ceea ce vedem noi prin atacuri media şi alte acte care sunt evident neprietenoase procurorilor, cum ar fi aceea să scoatem cuvântul «independent» din textul legii privind statutul şi care într-o manieră subtilă, dar dubioasă a dorit evident să îndepărteze statutul procurorului de statutul de magistrat şi să-l ducă în zona Executivului", a declarat, vineri, procurorul general al României, Augustin Lazăr, potrivit Mediafax.

