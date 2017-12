Florin Iordache face NOI PRECIZĂRI în legătură cu traducerile trimise ambasadelor: „Se va stabili un program”

Florin Iordache a venit, joi seară, cu noi explicații referitoare la traducerile în egleză transmise către ambasade, referitoare la modificările pe legile justiției





Preşedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justiţiei a declarat că Ministerul Afacerilor Externe va avea un dialog cu mediul diplomatic, referitor la modificările la legile 303/2004, 304/2004 şi 317/2004, potrivit Agerpres.ro.

"Pe site-ul Comisiei am făcut o scurtă prezentare cu modificările la cele trei legi şi tot pe site-ul Comisiei a fost acea comunicare şi legile în sine traduse în limba engleză. Datorită faptului că din partea anumitor ambasade s-a primit un punct de vedere care viza că a fost amputată independenţa Justiţiei, că a fost diminuată lupta împotriva corupţiei, am considerat necesar pentru o corectă informare a tuturor partenerilor externi şi a tuturor celor care sunt interesaţi de reforma privind cele trei legi să consulte şi să vadă modificările şi am făcut şi o scurtă prezentare a acestor modificări, ţinând cont de deciziile Curţii Constituţionale, de deciziile Comisiei de la Veneţia, de solicitările asociaţiilor profesionale. Această scurtă prezentare, cât şi legile în sine se găsesc pe site-ul Comisiei şi le-am tradus în ideea că Ministerul Afacerilor Externe este cel care este în contact fie cu ambasadele (de la Bucureşti - n.red), fie cu ambasadele noastre din exterior", a precizat Iordache.

Președintele Comisiei a mai precizat că Ministerul Afacerilor Externe va avea un dialog cu ambasadele:

"Mai departe, MAE va avea un dialog cu ambasadele noastre. Am înţeles de la domnul ministru Meleşcanu că dumnealui va stabili un program, pentru că înţeleg că o parte dintre ambasadori acum sunt plecaţi în vacanţa asta de sărbători, dar mai departe comunicarea cu ambasadele şi cu mediul diplomatic o va face Ministerul Afacerilor Externe", a precizat Iordache.

Florin Iordache a redactat un rezumat în limba română și în limba engleză, prin care explică modificările aduse în Parlament Legilor 303/2004, 304/2004 şi 317/2004. Iordache a declarat joi, pentru EVZ, că a trimis rezumatul ministrului de Externe, Teodor Meleșcanu, pentru a fi prezentat ambasadorilor.

„Am considerat că este necesar să trimitem un rezumat al modificărilor la cele trei legi ale justiției. Există o confuzie în spațiul public între modificările aduse legilor justiției și modificările propuse pentru Codurile Penale. Oamenii trebuie să fie informați în acest sens, pentru că există o dezinformare. Am transmis rezumatul ministrului de Externe urmând ca acesta să facă ceea ce consideră necesar, să-l trimită ambasadelor. Accept să fiu criticat, dar să fiu criticat doar după ce oamenii citesc și sunt informați asupra modificărilor aduse", a declarat Iordache, joi, pentru EVZ.