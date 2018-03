Iordache, MESAJ TRANȘANT pe LEGILE JUSTIȚIEI. „Indiferent câte atacuri, câte astfel de tergiversări vor urma, aceste legi trebuie să intre în vigoare”

Florin Iordache, președintele Comisiei speciale din Parlament pentru legile justiției, a explicat în direct la Antena 3 care sunt piedicile care i se pun din partea colegilor de la PNL și USR pe tema legilor justiției.





„Din punctul nostru de vedere, lucrurile sunt pe făgașul normal. Am văzut și eu astăzi sesizarea făcută de colegii de la PNL și USR. Așa cum ați văzut, a fost cea mai transparentă și cea mai largă dezbatere care a putut exista. Eu sunt de 20 de ani în Parlament. În 20 de ani eu nu am văzut o dezbatere atât de largă pe niște legi care considerăm noi că sunt bune. Și am văzut și sesizarea pe care colegii de la PNL și USR au făcut-o pe acele articole asupra cărora Curtea Constituțională ne-a spus că trebuie să ne aplecă”, a spus Iordache, potrivit Antena3.

„Noi considerăm că aceste legi, indiferent câte atacuri, câte critici, câte astfel de tergiversări vor urma, tot aceste legi trebuie să intre în vigoare”, a adăugat el.

„Comisia specială are în vedere punerea în acord la tot ce înseamnă legislație cu deciziile Curții, cu deciziile CEDO, cu hotărârile europene. Noi asta avem de făcut în Parlament. Avemd e pus în practică o legislație europeană să o transpunem în legislația națională. Avem de îndeplinit acele hotărâi pe care Curtea Constituțională le-a luat. Se încearcă prin diverse manipulări să fie oprit acest proces”, a mai spus Florin Iordache.

