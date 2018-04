Ionela Prodan. ÎNCĂ UN SECRET TERIBIL a fost dezgropat recent. Incursiune în INTIMITATEA FAMILIEI. Detalii emoţionante

După moartea Ionelei Prodan, partenerul de viață al acesteia, Toni Antohi, a luat o hotărâre radicală. Vrea să plece din casa în care a locuit cu artista. Vedeta a fost căsătorită cu Traian Stănescu, după care și-a refăcut viața alături de Toni.





Moartea Ionelei Prodan l-a afectat teribil pe Toni Antohi, cel de-al doilea sot al cantaretei. Barbatul a stat in toate cele trei zile de priveghi la Capela Cimitirului Bellu, distrus de durere si incapabil să mai spună un cuvânt, potrivit stirilekanald.ro.

Putine persoane din preajma regretatei Ionela Prodan stiu ca ea s-a recasatorit dupa decesul fulgerator al primului ei sot, Traian Tanase, cu un om simplu, caruia nu i-a placut publicitatea. CUTREMURĂTOR! Ce le-a zis Ionela Prodan MEDICILOR înainte să MOARĂ: „Să îmi băgați ceva în perfuzii, vreau să...”

“Marturisesc ca mi-a fost greu dupa moartea lui Traian. Insa, anii au trecut, si mi-am regasit linistea sufleteasca langa cel de-al doilea sot, inginerul Toni Antohi, care s-a incumetat sa cladeasca alaturi de mine un nou camin”, povestea Ionela Prodan in urma cu ceva vreme.

Alegerea Ionelei Prodan s-a dovedit a fi de bun augur, caci barbatul a iubit-o si a divinizat-o pana in ultima clipa. “A stat tot timpul cu ea la spital, iar cand artista a inchis ochii pentru totdeauna, a fost pur si simplu, distrus! De altfel, s-a vazut si la capela, acolo unde Ionela Prodan a fost plansa de sot cu lacrimi amare. Toni a stat la sicriu, apoi s-a retras intr-un colt si a suferit in tacere. Mai mult, dupa inmormantare, el le-a spus apropiatilor ca nu mai poate sta singur in casa in care a trait alaturi de cantareata si ar vrea sa se retraga la el, in Moldova”, au dezvaluit persoane din familie.

Pagina 1 din 1