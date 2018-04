Vești de ULTIMĂ ORĂ despre starea Ionelei Prodan. Toată lumea AȘTEPTA ÎNFRIGURATĂ această ȘTIRE

După o lungă perioadă petrecută în spital, îndrăgita cântăreață de muzică populară, Ionela Prodan s-a trezit din comă și a avut primele reacții.





Ionela Prodan s-a trezit din comă și se pare că a trecut peste perioada critică. Artista de muzică populară se află internată î spital de trei săptămâni a trecut prin clipe dureroase, relatează Libertatea.

Familia Ionelei Prodan mai are o speranță, după ce cântăreața s-a trezit din comă și ar fi avut prima reacție, după câteva zile în care nimeni nu mai spera la o minune. „S-a uitat la Ana si la Anca, fetele ei, apoi le-a luat de mana si a vorbit cu ele cateva cuvinte! Era slabita, dar faptul ca a reactionat reprezinta cu adevarat o minune”, au dezvaluit prietenii familiei Prodan, potrivit WowBiz.ro.

Recent, Anamaria Prodan a oferit o declarație cu privire la cei ce vorbesc despre starea de snănătate a mamei sale fără să știe ce se întâmplă, de fapt, cu aceasta. „Poţi să ai 10 live-uri, poate să stea 5 mii de ani, că n-o să intre, n-o să vorbească nimeni, toţi sunt prietenii mei, ai lui mama. Nu-i cunosc, nu i-am văzut în viaţa mea. Chiar poţi să spui că am vorbit cu tine. Mi se pare o nebunie! Ei nu ne cunosc pe noi. Nu au vorbit nici cu mama, nici cu mine niciodată toţi ăştia care vorbesc pe la televizoare”, a spus Anamaria Prodan la Antena Stars.

