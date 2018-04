Ionela Prodan. ÎN SFÂRŞIT, Anamaria A SPUS TOTUL… Mesajul fiicei rămase fără mamă TOPEŞTE INIMI

Dispariția Ionelei Prodan a lăsat un gol imens în sufletele celor două fete ale regretatei cântărețe. Anamaria Prodan Reghecampf a avut un ultim mesaj impresionant la adresa mamei sale și a legăturii dintre cele două.





Anamaria Prodan a dezmințit informațiile apărute în ultima perioadă în spațiul public. Impresara afirmă că Ionela Prodan nu a fost niciodată în comă.

„Noi am fost o familie atât de unită, adica suntem. Pentru că ea pentru noi nu o sa moară niciodată. Am fost puternice împreună. Mi-e așa, nu știu cum vor fi zilele fără ea. În ultimul an am stat cât pentru zece vieți împreună. au fost atât de multe speculații, ea nu a stat niciodată intubată, nu a fost în comă. A fost atât de demnă și nu a știut niciodată de fapt ce are, pentru că nu am permis nimănui să spună vreun cuvânt. A fost o luptătoare desăvârșită, probabil știa, dar, pe noi ne iubea atât de mult, încât avea încredere deplină. Și când mă întreba ce are, îi spuneam: „Nimic”. Doar: „trebuie să facem niște analize, să văd eu”.

I-am zis la un moment dat că o duc să-i fac o injecție, să-i fac botox, i-am spus. Râdeam de multe ori și eu de ceea ce puteam să îi spun și zâmbea. Știam că știe, dar făcea tot ceea ce-i ceream eu. Dacă-i spuneam: „Astăzi trebuie să mergem cinci kilometric”, cinci kilometri mergeam. Și-a dorit tare mult să trăiască și am crezut până în ultima secundă că o s-o salvez. Într-un an, nu știu dacă am plecat de lângă ea de vreo 5-6 ori”, a mărturisit impresara, într-un interviu TV.

