Ionela Prodan. Adrian Năstase A DEZVĂLUIT UN AMĂNUNT NEŞTIUT despre marea artistă. Cine s-ar fi aşteptat? BREAKING NEWS

Ex-premierul PSD-ist Adrian Năstase relatează, pe blog, o serie de amintiri cu și despre regretata artistă Ionela Prodan.





”A murit Ionela Prodan. O mare artista, un om extraordinar, un suflet deosebit, o prietena. Prezentă tonică. O voce puternică ce nu accepta compromisuri. Mi-o aduc aminte de la reuniunile departamentelor PSD, unde punea intrebari oneste, adeseori stânjenitoare.

Mi-o aduc aminte din campaniile electorale, mai ales din zona Olteniei. Mi-o aduc aminte din zecile de convorbiri telefonice, in care isi arata nemultumirea pentru ceea ce se intampla in jur. Mi-o aduc aminte, in apartamentul ei, vorbindu-mi despre credinta si despre suferinta, despre viata, despre calatorii, despre fiicele ei.

Dar, mai ales, pastrez in amintire imaginea ei – asa cum am vazut-o la televizor – din ziua de 22 iunie 2012, cand, imi povestea Andrei, a venit in fata spitalului Floreasca, unde ma aflam la reanimare, pentru a-mi spune, cu multi alti prieteni, „La multi ani!”. Odihneste-te in pace, Ionela!”, scrie Adrian Năstase.

