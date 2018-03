PNL cere ACHIZIȚIA în regim de URGENȚĂ a unui stoc de imunoglobulină pentru rezolvarea CRIZEI din sistemul de sănătate

„Ceea ce propune PNL este achiziția în regim de urgență a unui stoc (de imunoglobulină n.r.) necesar pentru cel puțin 6 luni de zile care să rezolve problema, timp în care să se deruleze negocierile pentru achizițiile pe termen mediu și lung”, a declarat purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Danca, într-o conferință de presă, la Parlament.

STIRE INITIALĂ: Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Danca, a acuzat PSD de „incompetență” și „populism” în contextul în care „o persoana a murit deja în Romania din cauza crizei de imunoglobulina”. România a cerut ajutorului UE și NATO pentru soluționarea acestei situații grave din sistemul de sănătate.

„Din cauza incompetentei si populismului, Romania cere ajutorul UE si NATO pentru criza de imunoglobulina. Sute de pacienti cu boli imunodeficitare isi risca sanatatea si viata de mai bine de un an de zile in Romania si nimeni nu raspunde pentru aceasta situatie grava din sistemul sanitar”, a scris pe Facebook Danca.

PNL a precizat că PSD a impuns vânzarea acestui medicament la pretul cel mai mic din UE, motiv pentru care producătorii de pe piață s-au retras.

„O masura populista, marca PSD, care impunea vanzarea acestui medicament la cel mai mic pret din Uniunea Europeana a dus la retragerea producatorilor de pe piata si la exporturi paralele.Inca o data se dovedeste ca reglementarea populista a unor preturi se poate intoarce impotriva consumatorilor, in acest caz chiar impotriva unor pacienti atat de vulnerabili. Da, populismul si incompetenta pot ucide. O persoana a murit deja in Romania din cauza crizei de imunoglobulina si alte cateva sute sunt in pragul disperarii. Populismul PSD a generat aceasta situatie grava iar incompetenta lor nu face decat sa perpetueze aceasta criza.”, a argumentat purtătorul de cuvânt al PNL.

Ministerul Sănătăţii (MS) a anunţat, luni seara, că a luat decizia de a declanşa mecanismul european de protecţie civilă pentru asigurarea cantităţii de imunoglobulină necesară pentru tratamentul populaţiei, potrivit Mediafax.ro.

„Având în vedere discontinuităţile apărute începând de anul trecut în aprovizionarea cu imunoglobulină umană, Ministerul Sănătăţii a luat decizia pentru declanşarea Mecanismului European de protecţie civilă. Deciza a fost aprobată de premierul României. Declanşarea acestui mecanism se realizează în baza Deciziei 1313/2013 a Parlamentului şi Consiliului European, în vederea asigurării cantităţii necesare de imunoglobulină umană pentru tratamentul pacienţilor români", anunţă Ministerul Sănătăţii, într-un comunicat de presă.