Augustin Lazăr, SOLICITARE ȘOC! Se cere urmărirea penală față de Ion Iliescu. DECIZIE fără precedent în DOSARUL REVOLUȚIEI! Petre Roman, PRIMA REACȚIE!

Decizie de ultimă oră în dosarul Revoluției! Mai exact, Augustin Lazăr, procurorul general, a făcut către președintele Klaus Iohannis o solicitare de exercitare a prerogativelor constituționale și legale privind cererea de urmărire penală în legătură cu săvârșirea infracțiunii contra umanității. Mai exact, se cere urmărirea penală fațță de Ion Iliescu, Petre Roman și Gelu Voican Voiculescu.





UPDATE. Fostul premier, Petre Roman, s-a arătat revoltat de decizia lui Augustin Lazăr, care a transmis preşedintelui Klaus Iohannis cererea de efectuare a urmăririi penale, în dosarul Revoluţiei, faţă de el, Ion Iliescu şi Gelu Voican Voiculescu.

„Nu am fost înștiințat în niciun fel și această cerere de urmărire penală mă găsește în situația de a fi pur și simplu revoltat. Sunt uluit de această chestiune. Era să-mi pierd viața la baricadă. Nu am avut niciun fel de implicare, de niciun fel în legătură ce ceea ce s-a întâmplat în zilele acelea. Am fost chiar în situația de a fi țintă a focurilor de armă. (...) Această cerere de urmărire penală o găsesc pur și simplu absurdă”, a spus Petre Roman, la Antena3.

În completarea comunicatului din data de 18 decembrie 2017 cu privire la stadiul cauzei intitulată generic ”Dosarul Revoluției”, instrumentată de Secția Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Biroul de informare şi relaţii publice este abilitat să facă publice următoarele:

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a adresat președintelui României o solicitare de exercitare a prerogativelor constituționale și legale privind cererea de urmărire penală în legătură cu săvârșirea infracțiunii contra umanității, prev. de art. 439 alin. (1) lit. a, g, i și k Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal. față de:

ILIESCU ION, membru și președinte al Consiliului Frontului Salvării Naționale (din 22 decembrie 1989), organism care de facto a exercitat puterea executivă și legislativă centrală, comportându-se ca un Guvern până la apariția Decretului-Lege nr. 2 din 27 decembrie 1989, când președintele consiliului a primit rolul unui șef de stat, iar atribuțiile legislative ale consiliului au fost separate de cele executive, ce necesită autorizare pentru intervalul 22-27 decembrie 1989,

- ROMAN PETRE, membru al Consiliului Frontului Salvării Naționale, din 22 decembrie 1989, numit oficial prim-ministru al Guvernului României prin Decretul nr. 1 din 26 decembrie 1989, ce necesită autorizare pentru perioada 22-31 decembrie 1989 și

- VOICULESCU GELU-VOICAN, membru al Consiliului Frontului Salvării Naționale din 22 decembrie 1989, numit oficial vice prim-ministru al Guvernului României prin Decretul nr. 5 din 28 decembrie 1989, ce necesită autorizare pentru perioada în perioada 22-31 decembrie 1989.

Solicitarea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție se întemeiază pe prevederile constituționale și legale (art. 109 alin. 2 din Constituția României, respectiv art. 12 și 19 din Legea nr. 115/1999), precum și pe Decizia Curții Constituționale nr. 270 din 10 martie 2008.

