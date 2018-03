Ion Iliescu și POVESTEA DE DRAGOSTE din Moscova comunistă. Doamna Nina ajunsese acolo înaintea lui... DESTIN CA LA HOLLYWOOD

Fostul președinte al României, Ion Iliescu, trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de doamna Nina, ce datează de mai bine de șase decenii. De-a lungul vieții, cei doi au rămas la fel de uniți, deși au întâmpinat o mulțime de piedici atât în carieră, cât și în viața personală.





Atunci când vorbește despre legătura cu soția sa, Ion Iliescu pune accent pe longevitate, respect și sinceritate. Fostul președinte al României susține că totul a început de la o frumoasă relație de prietenie pe care timpul a transformat-o într-o poveste de dragoste nemuritoare.

Într-un interviu acordat pentru revista „Tango”, Ion Iliescu a povestit despre greutățile din viața de cuplu, dar și despre motivele care i-au făcut, pe el și pe doamna Nina, să rămână fideli unul celuilalt.

„Ne-am căsătorit de tineri, fiind studenți, și căsătoria noastră a fost rezultatul unei prietenii, inițial, și apoi al unei relații de profundă afecțiune care ne-a legat, din toate punctele de vedere. Aveam 21 de ani atunci când ne-am căsătorit, ne-am cunoscut pe la 17-18 ani. N-a fost numai atracție fizică, ci și o comuniune pe toate planurile și o completare reciprocă. Și am rămas legați pe viață, pentru că am trecut, și eu, și soția, printr-o viață deloc ușoară.

Amândoi am rămas orfani la 15 ani, în același an. În 1945, imediat după război, au murit și tatăl meu și tatăl ei. N-a fost ușor, eram în studenție, într-o perioadă în care țara era afectată de război: secetă și situație economică dificilă. Toate astea ne-au legat și mai mult, printr-o înțelegere comună a lumii și a relațiilor umane”, a explicat Ion Iliescu, potrivit revistatango.ro.

„Deși ne-am căsătorit foarte tineri, am avut o perioadă anterioară pregătitoare în care a existat înțelegere și am avut și perioade când am stat la distanță unul de celălalt. Ea a primit bursă, în 1949, în chimie tehnologică și a plecat cu un an înaintea mea la Moscova, apoi am primit bursă și eu și am studiat la Institutul hidroenergetic al atmosferei. Acolo ne-am reluat relația și am decis să ne căsătorim. Distanța nu ne-a separat, din contra”, a conchis fostul președinte al României.

