Iohannis L-A CONTRAT DUR pe liderul PSD. REPLICI ÎN FORŢĂ, de la Summmitul NATO: „Acest Dragnea legiferează prost. Nu mai face faţă. Pălărie prea mare pentru el” NEWS ALERT

În urma summit-ului NATO care a avut loc joi la Bruxelles, președintele României, Klaus Iohannis, a schiţat câteva concluzii importante. Printre altele, liderul de la Cotroceni s-a referit şi la probleme de politică internă. N-au lipsit răspunsurile referitoare la ultimele atacuri ale liderului PSD, Liviu Dragnea.





Update 2: “Apucaturi dictatoriale n-am avut niciodata. Nu l-am ascultat pe Dragnea (n.r. – referire la emisiunea de miercuri, de la Antena 3), nici nu cred ca v-ati asteptat sa fi facut asta. Am citit anumite stiri. E ingrijorator. Intre timp, este mai mult decat evident ca omul si-a luat o palarie prea mare. Nu face fata. Cu aceasta palarie prea mare, lui Dragnea i s-au terminat argumentele politice.

El incepe cu atacuri la familie, la persoana… O atitudine inadecvata, care este ingrijoratoare pentru ca el conduce cel mai mare partid si prin interpusi Guvernul”, a fost prima reacţie a lui Iohannis când a fost întrebat despre atacul pe care Dragnea l-a lansat în direcţia sa miercuri seara, la emisiunea Sinteza zilei.

In ceea ce priveste varianta unei posibile suspendari, scenariu avansat recent de Dragnea, Iohannis a raspuns: “Obsesie... Asta e a treia.”

Referitor la acuzaţiile preşedintelui PSD, care a precizat că Iohannis face tot ce poate pentru a încurca demersurile politice ale Coaliţiei PSD-ALDE, şeful statului a declarat: “Nu tergiversez Legile Justitiei, ci imi exersez atributele constitutionale. Sub conducerea acestui Dragnea se legifereaza prost. Nu sunt un presedinte extraconstitutional, eu sunt un presedinte care respecta intr-adevar Constitutia. Asta inseamna ca voi folosi in continuare toate argumentele. Ceea ce pot sa fac este scris in Constitutie.”

“In ceea ce priveste DIICOT (n.r. cu referire la viitoarea numire a şefului DIICOT) voi lua o decizie saptamana viitoare, dupa ce se termina procedurile NATO, iar in ceea ce priveste DNA (n.r. interimatul DNA va fi asigurat 6 luni de Anca Jurma), vom proceda ca intotdeauna, conform legii. Aceste chestiuni se negociaza de catre ministrul Justitiei inainte sa se faca propuneri. Ar fi ciudat sa vina ministrul Justitiei cu o propunere care sa nu fie negociata inainte. Ne-am intoarce tocmai la o situatie pe care am rezolvat-o recent”, a mai spus Iohannis.

UPDATE: Președinte a făcut, în primă instanță, un bilanț al lucrurilor cu care trebuie să ne mândrim. „Am obținut un Centru de Comandă de trei stele, operațional, cum ne-au explicat specialiștii noștri, un centru de comandată între nivelul tactic și nivelul strategic, vom avea în jur de 400 de ofițeri. Am obținut o upgradare a Brigăzii multinaționale.”

-Acesta a mai declarat: „O întreagă sesiune a fost inițiată la inițiativa și demersul nostru. S-a desfășurat cu invitați din Georgia și Ucraina, la inițiativa noastră. Există o abordare intensă în NATO despre zona Mării Negre. Postura NATO a fost întărită avem o serie de rezultate frumoase.”

