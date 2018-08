Recţie EXTREM de DURĂ la adresa PREŞEDINTELUI : Postarea lui Iohannis confirmă că vrea sa dea foc României. Omul acesta nu se va dă în spate de la NIMIC pentru a-şi promova agenda politica care e vădit anti-românească

Preşedintele Iohannis a reacţionat pe Facebook unde acuză Jandarmeria de acţiunile din această seară deşi, insitgatorii au provocat sistematic. În acest context, preotul Chris Terhes a dat o replică extrem de dură la ceea ce a scris preşedintele României în postarea sa.





Chris Terhes: Intr-o postare pe fb Iohannis sustine ca jandarmii sunt vinovati pentru ca au actionat "disproportional". Raportat la standardele din ORICE tara democratica, jandarmii romani au actionat nu "disproportional", ci "subproportional". In SUA ii rupea politia cu bataia pe cei care nu le ascultau ordinele si s-ar fi lasat cu sute de arestari.

Postarea lui Iohannis confirma ca acesta vrea sa dea foc Romaniei. Omul acesta nu se va da in spate de la NIMIC pentru a-si promova agenda politica care e vadit anti-romaneasca.

In conditiile actuale Iohannis trebuie suspendat, capii serviciilor de informatii schimbati de presedintele interimar si facut o ancheta la sange, pentru ca toti cei responsabili de aceste actiuni anti-democratice sa fie deferiti justitiei.

Romania va avea in primele 6 luni ale anului urmator presedintia Consiliului Uniunii Europene. Sunt interese externe enorme pentru ce va face Romania atunci.

In plus, anul viitor va fi an electoral, iar interesul politic al lui Iohannis este sa aiba un guvern "al lui", pe care sa-l poata controla.

E ok sa ai obiective politice, dar ceea ce face Iohannis depaseste cadrul constitutional si democratic. Solutia iesirii din aceasta criza constitutionala si democratica creata de Iohannis este suspendarea acestuia", a comentat preotul Terhes pe Facebook.