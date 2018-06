ANALIZA noii candidaturi a lui Iohannis. EXPLICAŢIILE ANUNŢULUI lansat „într-o piaţă goală”. De unde vine pericolul pentru ŞEFUL STATULUI?

Punctual, preşedintele Coaliţiei românilor din SUA, Chris Terhes, explică de ce preşedintele Klaus Iohannis a ales să anunţe într-o zi de sâmbătă, „fără să fie lângă popor”, că va candidat pentru un nou mandat. În opinia sa, crede că şeful statului şi-a dat seama de greşeala cu privire la „condamnarea lui Dragnea” şi pentru a trece peste scandal, a lansat anunţul în aşa fel încât să devină subiect principal de dezbatere.





Chris Terhes: "Am vazut declaratia de presa prin care Iohannis si-a anuntat candidatura pentru un nou mandat la Cotroceni. Sa faci un astfel de anunt sambata, intr-o piata goala, aranjadu-ti parul inainte arata urmatoarele:

- Iohannis isi da seama de greseala cu condamnarea lui Dragnea, altfel ar fi lasat anuntul pe mai tarziu. Condamnarea lui Dragnea e old news, candidatura lui Ioha e current news acum.

- Iohannis e singur si rupt de popor. Un astfel de anunt se face cu popor langa tine, si de obicei zici ca accepti candidatura din partea partidului, nu te duci intr-o piata goala si zici la 3 microfoane ca tu te-ai hotarat sa candidezi. Asa, si? El are inca impresia ca e o mare onoare pentru popor sa fie el candidat, asa ca poporul ar trebui sa-l primeasca cu aplauze.

- Iohannis e nesigur pe sine. Daca va uitati la filmare o sa vedeti ca, dupa ce spune ca vrea sa faca un anunt, isi aranjeaza parul. Asta e semn de nesiguranta de sine, motiv pt care si-a dat singuri reasigurari. Astea sunt la nivel subconstient si sunt greu de controlat.

A anuntat apoi ca daca PSD dă OUG pe Codul penal sa iasa oamenii in strada. Asta e singura sa strategie, sa rupa societatea (penali vs nepenali, etc).

Cea mai mare prostie, cu adevarat mortala, ar fi ca PSD sa dea OUG pe Codul penal.

Au trecut deja 5 legi prin Parlament si, in cazul legilor justitiei, au iesit f bine tocmai pentru ca au fost contestate la CCR.

Codul de procedura civila si penala sunt la CCR acum.

Codul penal e deja in Comisie, a fost discutat articol cu articol cu CSM si PG, le-au mai ramas sa voteze.

Luni il trec prin comisie, marti prin Senat, miercuri prin comisie si joi prin Camera, dupa care pleaca la Presedinte.

Evident, legea va fi contestata la CCR si e foarte bine sa fie, pentru ca asa se corecteaza orice problema inainte ca legea sa fie in vigoare. Mai bine ai o lege validata de CCR inainte decat sa te tot caznesti cu ea dupa, cum s.a intamplat cu Codul de procedura penala actual.

Saptamana viitoare Iohannis trebuie sa promulge Legea 304/2004.

P.S. Principalul contracandidat a lui Iohannis nu e Dragnea, ci Ciolos. In timp ce Iohannis vorbeste la Sibiu intr-o piata goala, Ciolos strange oaste.

