Iohannis, jignit în direct la Antena 3: „Cu nesimțire încalcă Constituția” Ce reacție a avut Gâdea?

Generalul în rezervă și fost șef al poliției Române, Pavel Abraham, a lansat marți seara un atac fără precedent la adresa președintelui României, Klaus Iohannis, despre care a precizat că „nu are sânge în instalație”.





Abraham a tunat și a fulgerat în platoul emisiunii lui Mihai Gâdea, „Sinteza Zilei”:

„Iohannis nu are sânge în instalație. Am purtat uniforma militară și văd câtă nesimțire are când incalcă Constituția. Cu nesimțire o face, iar PSD-ul și cei de la putere, dacă nu-și vor exercita dreptul să-l suspende, sunt complici! Păi nu, hai să-i tămâiem…”, a acuzat Pavel Abraham, la Antena 3

„Dacă a fost declarat neconstituțional articolul 16 din Legea 115, președintele trebuie sa intervină. Și nu a intervenit...Un obedient ca domnul Horodniceanu s-a apucat și a spus că începe dânsul urmărirea penală in rem… Din moment ce acel articol a fost declarat neconstituțional, președintele nemijlocit trebuia să intervină...imi asum capacitatea mea profesională public. Președintele trebuia să-și valorifice dreptul. Nu l-a valorificat și a băgat în față pe altcineva ca să declanșeze aceasta stare de spirit la populație…” a mai spus Abraham.

Prezentatorul emisiunii „Sinteza Zilei”, Mihai Gâdea nu a avut nicio reacție în timpul atacului lansat de fostul general Pavel Abraham.

