Iohannis îl contrazice pe Dragnea: „Mutarea Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim încalcă dreptul internaţional relevant”

Afirmaţia preşedintelui PSD, Liviu Dragnea, de joi seara în care face referiri la adoptarea de către Guvern a unui memorandum prin care se decide începerea procedurilor pentre mutarea efectivă a ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim a stârnit reacţii în presa din Israel, dar şi la nivel de preşedinţie a României, Klaus Iohannis declarând că nu a fost în nici un fel consultat cu privire la fondul afirmaţiilor lui Dragnea.





Jurnaliştii de la Haaretz au titrat la puţin timp după anunţul lui Dragnea, în care se făceau referiri la începerea procedurilor pentru mutarea efectivă a ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim: „Sfidând politica UE, România avansează propunerea de a-şi muta ambasada la Ierusalim”.

Decizia a venit după vizita la Bucureşti a ministrului adjunct de Externe, de săptămâna trecută, notează jurnaliştii israelieni. Nici cei de la Jerusalem Post nu au rămas indiferenţi la comentariul lui Dragnea, afirmând că ministrul adjunct de Externe al Israelului a salutat anunţul lui Liviu Dragnea şi a precizat că a fost clar, din întâlnirile avute în România, că această hotărâre este pe cale să fie adoptată.

România ar deveni a patra ţară care anunţă mutatea ambasadei la Ierusalim, după Statele Unite, Guatemala şi Honduras. Pe de altă parte, Klaus Iohannis susţine că nu a fost informat sau consultat cu privire la intenţia Guvernului României de lansare a procesului de relocare a Ambasadei României din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim.

Preşedintele României a susţinut că “poziţia ţării noastre faţă de statutul oraşului Ierusalim rămâne conformă cu cea stabilită prin rezoluţiile Consiliului de Securitate ONU şi Adunării Generale ONU în materie”, se arată într-un comunicat al Preşedinţiei.

Administraţia Prezidenţială reaminteşte faptul că există o serie de rezoluţii ale Consiliului de Securitate al ONU şi ale Adunării Generale a ONU prin care se solicită, printre altele, statelor membre ONU să se abţină să stabilească misiuni diplomatice în Ierusalim şi să intensifice eforturile internaţionale pentru o pace durabilă, cuprinzătoare şi justă în Orientul Mijlociu. Ca atare, conchid semnatarii comunicatului, în această etapă, relocarea ambasadei României în Ierusalim ar reprezenta o încălcare a dreptului internaţional relevant.

”Ţinând cont de toate aceste aspecte, Preşedintele Klaus Iohannis îndeamnă toţi factorii guvernamentali şi politici la responsabilitate şi discernământ în ceea ce priveşte deciziile majore de politică externă ale României, cu efecte strategice, inclusiv asupra siguranţei naţionale şi a cetăţenilor români. În acest sens, o astfel de decizie trebuie luată numai după consultarea şi cu avizul tuturor instituţiilor cu atribuţii în domeniul politicii externe şi al securităţii naţionale, decizia finală aparţinând, din punct de vedere constituţional, Preşedintelui României”, se mai specifică în comunicatul de presă.

Iată ce a declarant joi, la Antena 3, liderul PSD, Liviu Dragnea pe marginea acestui subiect: ”Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide începerea procedurilor pentru mutarea efectivă a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Poate părea un lucru puţin important.

Are valoare simbolică uriaşă acest gest al nostru, în primul rând o valoare simbolică pentru un stat care are o influenţă nemaipomenită în lume, un stat, Israelul, cu care noi avem relaţii speciale de foarte mulţi ani, un stat în care sunt peste 500.000 de români, are o valoare foarte mare pentru administraţia americană. Suntem practic a doua ţară care facem acest lucru. Mutarea ambasadei la Ierusalim poate şi cred că va aduce nişte beneficii pe termen şi scurs, şi mediu şi lung pentru România. Trebuie să folosim această şansă uriaşă”.

