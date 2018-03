Iohannis, avertisment pentru COALIȚIE. SEMNAL tras de președintele României

Klaus Iohannis a lăsat impresia că are sub control situația legilor justiției și a modificărilor aduse de către comisia condusă de Florin Iordache.





Chiar dacă a fost somat de magistrații din Asociația Forumul Judecătorilor, care i-au solicitat lui Iohannis să retrimită în Parlament legile justiției, să le atace la CCR și să solicite și o poziției a Comisiei de la Veneția, președintele țării a transmis că este conștient de prerogativele constituționale pe care le are.

Președintele a avut și un mesaj pentru coaliția aflată la putere. ”E păcat, după cel mai mare scandal din istoria Parlamentului, să avem legi proaste!”, a declarat Iohannis, semn că ar putea avea loc o discuție cu liderii PSD și ALDE pentru o eventuală retrimitere în Parlament a legilor.

”Nu o să vă spun acum ce o să fac cu legile justiţiei, am luat act de aceste lucruri, mă bucur că mi-au scris, însă îi asigur că sunt conştient de pârghiile constituţionale pe care le am. Legile justiţiei încă nu au ajuns la mine, nu au ajuns instituţional la preşedinte. În momentul în care vor ajunge la mine, o să fac o declaraţie pe această temă, despre cum văd calitatea legilor şi ce paşi în imiginez eu că trebuie făcuţi. Dacă tot am umblat atât de mult la legile justiţiei, şi daca Parlamentul, cu demersurile pe aceste legi, a creat cel mai mare scandal pe care l-a creat Parlamentul României vreodată, măcar acum, pe final, să facem în aşa fel să aducem aceste legi într-o forma bună pentru România. Ar fi păcat ca după atâtea discuţii şi scandal să avem nişte legi proaste. Eu prefer să căutam metode pentru ca în final, cu tot parcursul care a fost foarte discutabil, să avem totuşi nişte legi cu care să mergem înainte.”, a spus Iohannis.

