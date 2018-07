Ioana Benc, fericirea dintr-un scaun cu rotile. ,,La Neversea am simțit să dansez”

Neversea 2018 a strâns peste 200.000 de oameni pe plaja Modern în cele patru zile de festival. Cei mai cunoscuți DJ din toată lumea au avut, weekend-ul trecut, o destinație comună:România. Cu siguranță, detalii despre atmosferă și show ați găsit în toată presa, așa că nu le mai repetăm. Pentru noi, headliner în festival a fost Ioana Benc, o tânără de 30 de ani, din Brașov. Nu a urcat pe scenă, dar a reușit să îi facă să zâmbească pe toți cei care au văzut-o. Nu a avut niciun set pregătit, dar a reușit să mixeze sentimentele tuturor oamenilor din jurul ei. Pe coregrafia ei, oamenii din festival s-au simțit și mai liberi și mai fericiți.





Ioana a absolvit o facultate de Informatică, l-a văzut pe Armin van Buuren de opt ori și la toate festivalurile vine alături de soțul ei, cel care îi este alături de peste zece ani. Cu toate că are o afecțiune genetică la nivelul nervilor care îi împiedică coordonarea mişcărilor și este dependentă de un cărucior cu rotile sau de o mașinuță, fericirea este o alegere pe care a făcut-o deja în viața ei.

A stat aproximativ 10 ore pe zi la festival

Nu a ratat nicio zi de festival și a profitat de Neversea cum a știut mai bine. ,, O zi din viaţa mea e destul de plictisitoare, în general. Menajul casei îmi ocupă mai tot timpul. Îmi place să gătesc și de multe ori sfârşitul zilei mă prinde în bucătărie, asta când nu merg la sală. Fac mişcare de 3 ori pe săptămână la o sală de fitness din oraş. Festivalul a fost pentru mine o ocazie să ies din cotidian.Am venit aici, în primul rând pentru Armin van Buuren. Este DJ-ul meu preferat. A fost a 8-a oară când l-am văzut într-un spectacol şi îmi doresc să merg la cât mai multe evenimente cu el. Am mai fost pentru W & W, Scooter, Alan Walker, Hardwell. Nu este genul meu, dar m-a impresionat și Steve Aoki” , spune Ioana.

Prima oară a câștigat invitații la un radio și a plecat fără cazare

Festivalul care a atras sute de mii de participanți weekend-ul trecut în Constanța, nu este primul ei eveniment de acest gen. ,,Am o poveste lungă şi amuzantă legată de primul eveniment la care am participat, în 2010 (de atunci mergem la concerte) am câştigat la radio, invitaţii la "The Mission Dace Weekend " . Evenimentul s-a ţinut pe plajă, în Năvodari, şi în lineup a fost Tiesto. A fost primul eveniment la care am participat, împreună cu soţul meu (am plecat la mare total nepregătiţi, cu trenul şi fără cazare, iar noaptea am petrecut-o pe plajă,la concert) şi ne-a plăcut foarte mult, iar de atunci am bifat şi următoarele ediţii "The Mission Dance Weekend ", câteva ediţii "The Mission" la Polivalentă şi la Arenele Romane. Câteva party-uri Trancendance, Afterhills, Untold, Timeshift, Armin Only, Depeche Mode, One republic, Kings of Leon, etc. La Neversea, m-am decis repede să ajung, cam de când s-au anunţat datele evenimentului (deja m-am hotărât să ajung şi la Neversea 2019 :) ). De obicei condiţiile speciale pentru persoanele cu dizabilităţi sunt trecute în termenii şi condiţiile festivalului. La Neversea accesul a fost extraordinar.Acum mă pregătesc de Untold, nu am ratat nicio ediție.”

,,O lume fericită este o lume frumoasă.”

Prezența Ioanei la eveniment a fost o lecție despre cum apreciem și cum ne bucurăm de momentele pe care le trăim în viață. A fost show-ul supriză, pe care organizatorii l-au ținut secret și care s-a desfășurat discret. ,,Fiecare e responsabil pentru fericirea lui. Alegeţi să fiţi fericiţi. O lume fericită este o lume frumoasă.”, încheie ,,artistul principal” de la mainstage-ul Neversea 2018, Ioana Benc.

