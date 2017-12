Vicepreședintele Parlamentului European, REACȚIE în SCANDALUL MOMENTULUI dintre Procurorul General și Ministrul Justiției. IRONII la adresa lui „TAICA LAZĂR”!

Vicepreședintele Parlamentului European, Ioan Mircea Pascu, intervine în scandalul dintre procurorul general Augustin Lazăr și ministrul Justiției Tudorel Toader, în contextul în care, vineri, Consiliul constituţional francez a validat un text de lege în baza căruia Parchetul este subordonat ierarhic Ministerului Justiţiei. Într-o postare pe contul personal de Facebook, despre care anunță că este un „pamflet”, Pașcu tranșează subiectul Justiției.





Redăm integral postarea acestuia de pe pagina sa de Facebook:

„Sunt informat ca decizia Consiliului Constituțional al Franței de a confirma subordonarea procurorilor ministrului justiției a produs o mare emoție pe plan intern si International. (De pilda, am aflat ca in Orientul Apropiat, palestinienii au încetat brusc orice protest la adresa deciziei americane de recunoaștere a Ierusalimului drept capitala a Israelului ...)

Pe plan intern, societatea civilă franceza a chemat la mitinguri masive împotriva acestui atentat la “independența procurorilor”.

In consecință, in toate marile orașe franceze se aduna in acest moment zeci de mii de cetățeni onesti, care protestează vocal împotriva acestei decizii arbitrare, solicitând desființarea Consiliului si arestarea membrilor săi. Circulația este complet blocată in centrul capitalei, inclusiv pe Champs Elysees ...

Forțele de jandarmi împart flori protestatarilor, dându-le astfel de înțeles ca simpatizează tacit cu protestul lor îndreptățit. Înțeleg ca la Departamentul de Stat al SUA se lucrează la o declarație, prin care Franța este atentionata imperativ (urged) sa renunțe la aceasta aberație constitutionala, iar mâine un grup de 10 ambasadori ai unor mari democrații se vor prezenta la Ministerul francez al justiției. Intenția este de a face cunoscuta preocuparea țărilor lor fata de acest atentat la adresa “independentei” procurorilor, care ar trebui nu numai sa nu fie subordonați nimănui, ci sa ia si locul judecătorilor in sălile de judecată! Înțeleg ca toată elita franceza este paralizata de aceasta reacție “sanatoasa” a societății franceze si a comunității statelor democratice!?

PS Cineva îmi comunica faptul ca societatea civilă franceza a decis sa ridice in Place de la Concorde un monument dedicat procurorului, la inaugurarea căruia va fi invitat Taica Lazar, alintat de apropiați cu apelativul “Corega”, recunoscut de ONU ca principal sprijinitor al “independentei” procurorilor pe plan mondial. (Cunoscătorii spun ca modelul statuii va fi nimeni altul decât procurorul roman Portocala, ca un elogiu adus activității neobosite a acestuia in lupta împotriva corupției; in plus va fi încă o fi încă o dovada a legăturilor istorice speciale dintre cele doua popoare, a faptului ca romanii nu ii abandonează pe francezi la ceas de ananghie!?)”, scrie Pașcu, pe Facebook. Ministrul Tudorel Toader îl pune la punct pe procurorul general, Augustin Lazăr

