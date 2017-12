Invidie sau gelozie din partea fostei iubite a prinţului Harry

Fostei iubite a prinţului Harry nu i-a picat bine anunţul căsătoriei acestuia şi reacţionează extrem de dur pe Instagram: „Nu contează cât eşti de educat şi de bogat, ci felul în care tratezi persoanele care-ţi arată cine eşti cu adevărat”. Un mesaj cu subînţeles care a fost postat pe contul Cressidei a doua zi după anunţul nunţii de la Kensington Palace.





Supuşii Majestăţii Sale nu aşteptau altceva, ci doar anunţul oficial al logodnei dintre prinţul Harry şi actriţa Meghan Markle, pentru a sărbători, dar a existat cineva căruia, în realitate, nu i-a picat prea bine: fosta iubită. Cressida Bonas, modelul care l-a părăsit pe Harry din pricina uriaşei presiuni mediatice, a publicat pe Instagram o postare care (poate) vrea să fie un comentariu la adresa evenimentului extrem de mediatizat.

''N-are importanţă ce educaţie ai primit, cât talent ai, cât de bogat sau de cool crezi că eşti, la sfârşit contează cum tratezi persoanele care-ţi demonstrează cine eşti''. ''Asta este realitatea'' a adăugat modelul la imagine.Potrivit multora ar fi vorba de o referire clară la povestea de iubire cu Harry, ''naufragiată'' în 2014.

Bonas ar fi fost o candidată principessă mult mai ''comună'': este englezoaică, în timp ce Meghan este californiancă cu origini afroamericane. Cressida are mulţi amici reali, cum ar fi principessele Beatrice şi Eugenie, dar are şi descendenţi nobili: bunicul era un conte, iar mama are titlul de Lady.

Harry, însă, a preferat o actriţă americană, care n-are nimic aristocratic dar care i-a furat inima încă de la prima întâlnire. Cei doi se vor căsători în primăvara lui 2018, iar ea va trebui să se convertească la anglicanism pentru a-i putea spune DA lui Harry în biserică: un sacrificiu care, pentru cine e cu adevărat îndrăgostit, nu constituie o problemă.

