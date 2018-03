Mesaj EMOȚIONANT postat de cel mai mare INVESTITOR de pe litoralul românesc

Mohammad Murad, preşedintele Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc, critică în termeni duri mediul în care se află, în acest moment, societatea românească.





Omul de afaceri care se află în România de peste 35 de ani și care și-a declarat în repetate rânduri sentimentele pentru locul în care s-a dezvoltat ca om, a lăsat un mesaj emoționant în care a decis să redea sentimentele care îl încearcă uitându-se în jurul său.

“Traim intr-o lume ciudata incat nici sperantele numai au loc.Un razboi care nu mai iarta pe nimeni, razboiul, rautatile si distruge tot ce mai e in picioare.Initiativele sunt pedesite,iar succesele sunt condamnate incat sa fie urmate de iesecul departe de orice echilibru si departe de a auzi vreun cuvant placut. Numai exista incredere,cetateanul si institutiile se incred in clasa politica, se incred in viitor, chiar lipsa de incredere a ajuns si in casa fiecarei familii. Nu mai vorbim despre oameni de afacere care traiesc de ani buni, care sunt vanati fara macar sa lipseasca vreun sezon. Da, distruge un om de afacere ajuns sa fie recompensat si avansat in functie, care de care vrea sa ne confirme ca poate sa ne fie mai rau si actioneaza departe de orice logica,lipsit de suflet, impotriva celor care incearca sa asume o raspundere, sa contribuie la reconstructia Romaniei.

Cine este in spatele acestui sistem distructiv? Cine este in spatele acestui razboi fanatic? Cine este in spatele acestei stari care nu beneficiaza niciun roman? Ei si noi? Cine sunt ei si cine suntem noi? Dezbinam continuu, ne concuram cine este mai rau, omoram orice idee, oprim orice vis si vanam orice speranta ca sa nu devina realitate. Cine are interes ca sa devenim o tara atat de slabita, oameni atat de disperati sa plece mai repede afara? Cei care ne conduc nu sunt in stare sa schimbe modul de comunicare, sa abordeze orice subiect. Oare orgoliul lor este mai important decat lacrimile fiecarui copil care isi plang parintii plecati la munca, dorul in fiecare batran de a revedea copiii inapoi in tara?

Cine ne-a condamnat si ne-a obligat sa renuntam la traiul din Romania? Oare nu exista putere de a opri acest razboi care nu se mai termina? Oameni de afacere sau mai degraba oameni cu initiativa au devenit parca ar fi un sac de nisip intr-o sala de fitness intrucat toti care vor sa antreneze dau in el.

Ma faceti sa cred ca democratia are laturi toxice de multe ori, distructive si ne putem trezi in fruntea unui Stat de oameni incompetenti fara nicio idee de strangere doar idei de dezbinari, doar idei de o Romanie profunda si idei pentru interesele ascunse anumitor grupari care nu au nicio legatura cu Romania si care tin neaparat sa preia o Romanie ieftina, distrusa prin oameni care nu valoare, care habar nu au ce inseamna patriotism.... Inconstienti! oameni care niciodata nu au simtit si nu le-a tremurat vocea atunci cand au cantat Imnul Romaniei!”, a fost mesajul postat de patronul lanţului hotelier Phoenicia.

