Întrebarea care naște O MARE DILEMĂ în Justiție. „S-a menținut GREȘEALA!”

Scandalul dintre Ministerul Justiției și DNA pe tema delegărilor din instituție ia amploare. Tudorel Toader, procurorul general Augustin Lazăr și șefa interimară a DNA, Anca Jurma, au avut o întrevedere.





Jurnalista Sorin Matei a lansat o nouă dilemma legată de legea 303. . Aceasta susține că în noua Lege 303 inițiatorii nu au scris și de câte ori se poate face delegarea/ prelungirea pe funcții.

„Practic, s-a menţinut aceeaşi greşeală ca şi în vechea lege”, afirmă Matei, care adaugă că prelungirile pot fi făcute ori de câte ori vor.

„Foarte inteligenţi pesediştii ăştia. În noua lege 303 ( care nu a intrat încă în vigoare), chiar dacă au condiţionat delegarea legală pe funcţii de gradul profesional şi se va face de CSM ( noul art 57 alin 8- "procurorii şi judecătorii putând fi delegaţi numai la instanţe sau parchete la care au dreptul să funcţioneze potrivit gradului profesional dobândit"), nu au scris şi DE CÂTE ORI se poate face delegarea/prelungirea pe funcţii. Practic, s-a menţinut aceeaşi greşeală ca şi în vechea lege şi se va putea face ori de câte ori vor, ca şi acum, în condiţiile în care nimeni nu numeşte pe funcţii.

Adică şi noua lege are aceeaşi problemă ca şi vechea lege. Are o lacună. Îi lipseşte o sintagmă. Şi anume că toţi pot fi delegaţi "o singură dată". Unde legiuitorul nu distinge "o singură dată", şi nu distinge nici acum, în prezent, nici în viitor, în următoarea variantă a legii, prelungirile pot fi ori de câte ori vor ei. Very smart. Parcă văd că PSD îşi contestă propria lege la CCR. Cum ar fi?”, scrie Matei, pe Facebook.

