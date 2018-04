ÎNTREBAREA din spatele mutării Ambasadei României la Ierusalim. Miza MOMENTULUI ales pentru ANUNȚUL de la Palatul Victoria

Chris Terhes, preşedinte al Coaliţiei Românilor din SUA, vorbește într-o postare pe pagina sa de Facebook, despre reacția lui Donald Trump privind mutarea ambasadei SUA la Ierusalim. Acesta face o comparație- precizând, poate se uită și Iohannis- legată de reacția președintelui României în legătură cu decizia mutării ambasadei României, în Israel, la Ierusalim, anunțată chiar de Liviu Dragnea într-o emisiune Tv. Reamintim că acest lucru a deschis o nouă Cutie a Pandorei pe scena politică din țara noastră, declanșând totodată un adevărat scandal, la scenă deschisă, între palate.





„Trump explica, intr-o conferinta de presa alaturi de Merkel (poate se uita si Iohannis), cum si de ce s-a hotarat atat de rapid sa mute ambasada SUA la Ierusalim.

Initial ii venisera lui Trump cu un proiect, discutat de pe timpul lui Obama, ca pentru 1 miliard de $ sa faca o noua ambasada la Ierusalim, proiect care s-ar fi finalizat in 10 ani.

Trump pune mana pe telefon si-l suna pe ambasadorul american din Israel, care ii spune ca nu e nevoie de o asemenea investitie, deoarece SUA deja are o proprietate in Ierusalim, are si o cladire acolo, care pentru 100 si ceva de mii de dolari poate fi transformata in ambasada, iar proiectul poate fi gata in 3 luni.

Trump a spus sa nu fie 150 de mii, ci 300-400 de mii de $, dar ca nu se compara cele doua optiuni, asa ca a optat pentru aceasta din urma, care era si mai ieftina si cu termen de implementare mai rapid.

Bomba e ca insusi Trump s-ar putea duce la deschiderea ambasadei americane de la Ierusalim.

Intrebare: dat fiind ca Dragnea a spus ca e bine ca si Romania sa-si mute ambasada, oare va merge si Dragnea la eveniment si se va intalni cu Trump?

Cine l-a consiliat pe Dragnea stia dedesubturile astea. Sclavii de pe Dambovita au fost luati pe nepregatite. Daca nu s-ar mai doar citi si cita intre ei, dar s-ar mai si documenta si gandi, poate sclavii n-ar fi luati pe nepregatite. Lumea e mult mai complexa si nu se rezuma doar la bula lor”, susține Chris Terhes pe pagina de de Facebook.

MESAJUL lui Trump în legătură cu acest subiect poate fi urmărit AICI!

