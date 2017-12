Intoleranţă la PROSTIE: „Asta se întâmplă cu democrațiile când „godini” cu șapte clase educă populația haștagiană”

Aşa îşi intitulează postarea de pe blogul personal Ingrid Mocanu. Fosta șefă a Direcției de avizare din Ministerul Justiției îşi arată intoleranţa faţă de prostie, faţă de un „şmecher care se dă drept formator de opinie dând lecţii de haştageală”, deşi n-a fost în stare să ia măcar un examen: „Godină cel analfabet și incapabil să treci un examen după 1000 de încercări, chiar nu îți este rușine?”





"Godină ne postează lecții de anticorupție tot doct, ca de obicei, după ce a picat şi anul acesta examenul la Academie şi după ce a fost promovat la “mascaţi” să simtă şi el că e ”şmecher”, dându-ne lecții de haștageală. Cică să nu mai criticăm DNA că avem muşamale pe mese, frigiderul ne este gol şi de aia pe ei, restul prostimii, nu îi va lua niciodată DNA, numai pe Dragnea şi pe ăia cu multe case.

M-am uitat: nu am case, nici măcar una, frigiderul e ca al lui (mușama nu am că nu folosesc, dar poate să mi-o dea pe a lui când îi rămâne mică) şi, cu toate astea “m-a făcut” Statul paralel fără ca măcar să obțină vreun denunț prin ”tortură”. Asta deşi eu, spre deosebire de el, nu am doar 12 clase, am luat examenul de admitere la Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti cu vrei 17 pe loc, pe cel de intrare în magistratură cu vreo 20 pe loc, şi pe cel de intrare în avocatură doar eu şi vreo 6 cetăţeni din Capitală. Aaaaa… şi am şi un doctorat la Universitatea Bucureşti … neplagiat… ce să vezi, nu ca Dorel și Codruțica? Am scris normele legale pe care azi sunt acuzată că nu am știut să le aplic și predam modalitatea de interpretare a legilor fondului funciar la formare continuă la INM… adică judecătorilor… tot alea pe care nu am știut să le aplic.

Băi, Godină cel analfabet și incapabil să treci un examen după 1000 de încercări, chiar nu îți este rușine? Oameni fără averi și muritori de foame sunt târâți prin arestări și procese nedrepte … nu Dragnea e problema, ci cetățenii la fel de nevinovați ca restul populației … și muuuult mai inteligenți decât tine, Mii de ”rarinci” sunt hărțuiți la comandă fără nicio vină și orice cetățean poate fi în această situație oricând.

Dacă ai probleme cu averile unora bagă un regim totalitar, cu nentu Iohannis … că el are în gene teoria dictaturii … dați dreak legea ilicitului și confiscați tot … dar lăsați nevinovații în durerea lor, securistule! Și respectarea legii este un deziderat al Statului de drept… ceea ce faci tu se numește încălcare a legii: e minim abatere disciplinară! Doamna Carmen Dan, după ce terminați cu microfonul ăla și după ce luăm toți bătaie prin piețe cu jandarmii de față, mascați ca domnul acesta, vă ocupați să ne protejați și pe noi de ”godinii” ăștia?", a scris Ingrid Mocanu pe pagina personală de Facebook şi pe Blog.

