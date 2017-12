Interpretul lui Giani din Las Fierbinți: „Ar fi fost păcat să mor chiar acum, de Crăciun”

Constantin Diţă, actorul care îl interpretează pe Giani în serialul „ Las Fierbinţi”, se confruntă cu probleme serioase de sănătate și asta l-a făcut să își anuleze aparițiile în public.





Din păcate, pe internet au început să circule știri false cum că actorul s-ar fi stins din viață.

Acest fapt l-a supărat foarte tare și a ținut să dea o replică:

„(...) Sunt bine. În tot acest timp am eliminat o gramadă de posibile diagnostice urâte. Deci e bine. Lucrez să fie bine, ca să nu fie rău. Ce mi s-a întâmplat are legătură cu stilul meu de viaţă şi un context de viaţă mai dificil, pentru că am avut un an cu... multe. Îmi mai trebuie ceva timp pentru refacere şi un altfel de stil de viaţă. În fine, sunt bine asta e ideea! Mi-ar fi părut rău să mor chiar acum. E Crăciun... Mai un cadou... Mai o masă de regim (că sunt pe regim) în familie”, a scris actorul.

Din păcate, problemele lui Constantin Diță sunt de lungă durată, fiind zărit adesea pe culoarul secției de chirurgie hepatică, coordonată de Profesorul Irinel Popescu, la Institutul Clinic Fundeni.