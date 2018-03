CÂT COSTĂ UN ASASINAT în lumea interlopă din România? Documente DIICOT despre CELE MAI TARI COMENZI DE LICHIDARE. În funcţie de rang...

Scandal de proporții între interlopii din România. S-a aflat cum plăteau asasini pentru a-și elimina din joc rivalii. Este vorba de sute de mii de euro.





O serie de documente DIICOT obținute de Cancan arată cum interlopii au încercat să-și elimine rivalii cu ajutorul asasinilor plătiți. Prețurile plătite pentru o „lovitură” au fost de la 30.000 la 300.000 de euro, în funcție de ”rangul” personajului incomod.

Liderii clanurilor au plătit sume importante ca să-și lichideze oponenții. În referatele procurorilor apar grupări celebre din lumea subterană a Capitalei, precum Caranii, Cămătarii sau Sportivii.

Documentele DIICOT:

„Temându-se de eventualele repercusiuni, dar si din dorința de răzbunare, și cunoscând rivalitatea mocnită între membrii Grupării „CĂMĂTARII” și membrii Grupării „SPORTIVII”, membrii Clanului (…), contra unor sume considerabile, i-au solicitat inculpatului R____ R___ C_______ și membrilor grupării sale, să procedeze la suprimarea fizică a membrilor Grupării „CĂMĂTARII”. Mai mult, inculpatul _____ a angajat ca bodyguarzi doi dintre membrii grupării „Sportivii”, respectiv „Spadafora”- inculpatul V_____ A________ R_____ și „Ață” – inc. B___ A_____ R_____.

În data de 15.07.2012, la Restaurantul „Riviera”, situat pe ____________________, sector 4, a avut loc o altercație între membrii a două grupări rivale și anume Gruparea „SPORTIVII” și Gruparea „CĂMĂTARII”, care s-au agresat reciproc, folosind mai multe obiecte contondente, arme albe precum și o arma de foc, ceea ce a condus la rănirea prin împușcare a unora dintre participanți. În data de 15.10.2012, în jurul orelor 00.50, pe ________________________________ Restaurantului „Hanul Haiducilor”, sector 4, București, a avut loc un conflict violent între două grupări infracționale, respectiv între Gruparea „CĂMĂTARII” și Gruparea „SPORTIVII”, prilej cu care s-au utilizat arme de foc și corpuri contondente, tulburându-se grav ordinea și liniștea publică.

În data de 07.11.2012, în localitatea Popești-Leordeni, județ I____ pe ______________________ loc, în jurul orelor 15:00-15:30, un conflict violent în care s-au folosit arme de foc; majoritatea agresorilor au purtat cagule, fiind depistați ulterior numiții C_____ G___ D_____, S____ M_____ zis „B__”, B___ R_____ G______ zis „R_____ a lui IOC” (gruparea „Cămătarii”) și R____ R___ C_______, V_____ A________ R_____ zis „S________”, A___ G_____ D_____, B___ A_____ R_____ zis „A__” (gruparea „Sportivii”), ultimul suferind o plagă prin împușcare (pneumotorax). Cercetările ulterioare au evidențiat că acest conflict armat a avut loc între membri a două grupări de criminalitate organizată, extrem de active în prezent, atât pe raza Municipiului București, dar și în restul țării, respectiv Gruparea „SPORTIVII”, care își are punctul de acțiune și de dispersie în cartierul Berceni, sector 4 București, și Gruparea „CĂMĂTARII”, care acționează pe raza sectorului 5 București, dar și în restul teritoriului.

„Mai mulți membri ai grupării „Sportivii”, respectiv R____ R___ C_______, B___ A_____ R_____ zis „A__”, V_____ A________ R_____ zis „S________”, A___ G_____ D_____ și alte persoane rămase neidentificate, toți purtând cagule și fulare pentru a nu fi identificați, s-au deplasat cu mai multe autoturisme pe raza orașului Popești-Leordeni, unde au observat că pe ___________________________ imobilului aparținând lui C_____ G___ D_____ se afla parcat autoturismul marca BMW cu nr. XXXXXXXXX, despre care cunoșteau că este utilizat de către S____ M_____ zis „B__”, membru al grupării „ Cămătarii”. În aceste condiții, au urmărit momentul în care pe S____ M_____ zis „B__”, C_____ G___ D_____ și B___ G______ R_____ zis “R_____ A L__ IOC” au urcat în autoturism cu intenția de a pleca și, cu scopul de a exercita acte de violență fizică asupra acestora, au blocat cu mai multe autoturisme un segment al străzii Eclipsei, astfel încât autoturismul marca BMW cu numărul de înmatriculare XXXXXXXXX să nu poată părăsi zona, profitând și de traficul redus pe această stradă și topografia zonei. După blocarea străzii, membrii grupării „Sportivii”, respectiv: R____ R___ C_______, B___ A_____ R_____ zis „A__”, V_____ A________ R_____, zis „S________”, A___ G_____ D_____ și alte persoane rămase neidentificate, s-au apropiat de autoturismul marca BMW cu numărul de înmatriculare XXXXXXXXX căruia îi limitaseră posibilitățile de mișcare, și au început să lovească cu corpuri contondente (bâte, bare din fier, baston telescopic tip „castet”, pietre) în geamurile și caroseria autovehiculului și, concomitent, au folosit arme de foc cu muniție letală, prin modificările făcute asupra elementelor componente ale acestora cât și asupra muniției pentru a avea efecte letale (înlăturarea elementului de semiobturare montat în interiorul țevii, bile din oțel montate artizanal în inserția de sertizare a cartușului și proiectile din plumb). R____ R___ C_______, V_____ A________ R_____, B___ A_____ R_____ zis „A__” și alți autori necunoscuți, au tras mai multe focuri de armă asupra autoturismului și ocupanților acestuia, cu intenția de a le suprima viața. După spargerea geamurilor autoturismului de către B___ A_____ R_____ zis „A__” , membrii grupării „ Sportivii” au continuat __________, în sensul că A___ G_____ D_____ și alte persoane neidentificate au pulverizat substanțe iritant lacrimogene în interiorul mașinii, folosind spray-uri, și au lovit ocupanții cu obiecte contondente.”

(…) Analizând aceleași aspecte ca cele avute în vedere în cazul grupării Cămătarii, Curtea remarcă faptul că, spre deosebire de prima grupare, Sportivii au avut ca scop săvârșirea de infracțiuni contra persoanei, inclusiv infracțiune de tentativă la omor, în vederea afirmării supremației printre grupările care acționau pe raza mun. București și obținerea de beneficii materiale din această poziție importantă (atât prin modalități ilicite cât și prin asigurarea, contra cost, a unor servicii de protecție a unor persoane împotriva acțiunii grupărilor rivale). Acest lucru rezultă din numărul mare de incidente violente în care au fost implicați membrii grupării, în frunte cu liderul acestora, incidente în care au fost folosite arme și s-a urmărit suprimarea vieții persoanelor.

