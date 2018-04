Scandal URIAȘ provocat de un INTERLOP din Capitală. Un polițist a căzut victimă FURIEI călăului - VIDEO

Scene halucinante petrecute în cursul serii de sâmbătă într-un restaurant din Capitală. Un polițist a fost bătut cu bestialitate de un interlop.





Interesant este că cei doi se cunoșteau, cel puțin din privire, de un deceniu, conform declarațiilor oferite de polițist.

Tot scandalul a început din neant după o scurtă discuţie între cei doi, iar agresorul l-a lovit de zeci de ori pe agent, fără oprire. Norocul polițistului a fost că mai mulţi clienţi au sărit în apărarea sa.

„El se apleacă spre mine și mă pupă pe cap. M-am dat deoparte și i-am spus: de ce faci lucrul ăsta? Apoi zice: eşti gaborul ăla de la 7! Mi-am întors capul şi m-am trezit cu o ploaie de lovituri”.

Îl știa pe agresor de aproape 10 ani, dar până acum nu a mai avut vreun conflict. Acum, polițistul se consideră cu adevărat norocos. A încasat zeci de pumni, a fost lovit cu un scaun, iar când poliţia şi-a făcut apariţia, agresorul se înarmase cu o bâtă de baseball.

Polițist: „Când am văzut scaunul nu ştiu de unde am avut putere să mă ridic şi am încercat să parez, ştiam că trebuie să intru în el dacă vine cu un corp contondent. Apoi a fost scos afară şi-a luat bâta din maşină şi a vrut să se întoarcă dar a văzut în capătul străzii echipajul de poliţie şi a aruncat bâta şi a plecat.”

Pagina 1 din 1