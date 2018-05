Interlopul Fane Căpățână, MĂRTURII cutremurătoare din închisoare. „E mai rău decât în lagărele lui Hitler! Se urmărește moartea mea”

Ștefan Dinu, cunoscut drept Fane Căpățână, unul dintre cei care făceau legea în lumea interlopă, la începutul anilor 2000, a rupt tăcerea din închisoare. Într-o scrisoare care a fost expediată pe adresa redacției cancan.ro, Fane Căpățână vorbește despre condițiile grele de detenție pe care le suportă în Penitenciarul Giurgiu, acolo unde execută o pedeapsă de 10 ani și o lună pentru înșelăciune și uzurpare de calități oficiale.





Într-o scrisoare care a fost expediată pe adresa redacției, Fane Căpățână vorbește despre condițiile grele de detenție pe care le suportă în Penitenciarul Giurgiu, acolo unde execută o pedeapsă de 10 ani și o lună pentru înșelăciune și uzurpare de calități oficiale.

În documentul care este adresat, totodată, și ministrului Justiției, Tudorel Toader, interlopul vorbește despre bătăi administrate deținuților și compară regimul la care este supus cu cel din lagărele de exterminare ale lui Hitler.

“Din anul 2014, când am fost arestat, și până în prezent am peste 30 de transferuri nejustificate în diferite penitenciare din România. De aproximativ doi ani sunt plimbat între Penitenciarele București Rahova și Girurgiu, însă, din cauza relelor tratamente și măsurilor represive ce mi se aplică în Penitenciarul Giurgiu, am formulat cereri de protecție împotriva Penitenciarului Giurgiu, a șefului Serviciului Prevenire, dl. Orzan și a doamnei judecător Coman Claudia la ANP, prin poștă și familie și la Peniteciarul Giurgiu, printr-o cerere de refuz de hrană protestativ și o cerere adresată actualului director al Penitenciarului. Față de toate măsurile represive ce mi-au fost aplicate până în prezent am câștigat definitiv la TMB 10.000 de lei în dosarul nr. 10834/302/2015 prin decizia nr. 4366/20.12.2017”, arată interlopul în documentul citat.

”Se urmărește moartea mea”

“Doresc ca doamna juducător Coman să nu mai judece nicio cauză a mea, care oricum durata de soluționare depășește cele 15 zile, ajung la 100 de zile, iar între timp mi se întocmește raport de incidență, dl. David amenințându-mă că: Nu mă potolesc, îmi va face raport de incidență din orice, că ce declarație mai vreau. Arăt și subliniez faptul că brusc mi se întocmesc rapoarte de incidență, din motive bizare și cred cu tărie că se urmărește moartea mea și destrămarea familiei mele, motiv pentru care solicit transferul în oricare alt penitenciar din România, nu la Penitenciarul Giurgiu, unde mi se ascund cereri, declarații, documente care m-ar ajuta (NU SE ÎNREGISTREAZĂ OFICIAL)”, este strigătul de disperare al deținutului către ministrul Justiției.

”Acest penitenciar este, în opinia mea, identic cu lagărele de exterminare ale lui Hitler”

”De asemenea, arăt că sunt infectat cu virusul Hepatic B, cu o viremie de 1.300 (2016). Nu mi s-a făcut reevaluare, deși am cerut și raportat. Starea mea de sănătate s-a degradat, am slăbit de la 127 de kilograme la 108-109 kilograme și doresc ca, conform art. 54 punct 12 al Legii 254/2013, să dispuneți internarea mea într-un spital din subordinea Ministerului Sănătății”. „Acest penitenciar este, în opinia mea, identic cu lagărele de exterminare ale lui Hitler”, mai spune interlopu

