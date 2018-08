Avertisment din SUA: „Instigatori ca Mălin Bot incită la violenţă. A postat un manifest ÎN NUMELE POPORULUI de-a dreptul FASCIST. Iohannis a reuşit să-i dezbine şi pe românii din ţară cu cei din diaspora”

În opinia preotului Chris Terhes, după protestul de mâine vom rămâne cu o ţară şi mai dezbinată, instigatorii de profesie vor umple de ură pe românii de acasă şi din diaspora, susţinuţi cu bună ştiinţă de lideri din PNL, USR, Cioloş, Iohannis, care îi încită să vină în ţară şi să susţină acţiuni anarhice.





"Efectul protestului din data de 10 august va fi compromiterea ireversibila a diasporei in fata romanilor din tara. De ceva vreme comunitatile romanesti din diaspora sunt luate la pas de diversi instigatori, cum e Malin Bot, care ii incita pe romani sa mearga in tara si sa participe la o insurectie violenta pentru a da jos guvernul".

Malin Bot spune pe Facebook că sunt indreptăţiţi să folosească forţa deoarece sunt în "legitimă apărare", comentează preşedintele Coaliţiei românilor din SUA.

"De asemenea, li se spune romanilor sa nu-si duca copii la protest maine, pentru ca vor fi violente. S-a recurs apoi la fake news-uri cu scopul iritarii grupului tinta, aratandu-se fotografii cu trafic de pe autostrazile din China ca si cum ar fi puhoiul de masini ale romanilor din diaspora care sunt blocate la vama Nadlac sau Bors", a mai scris preotul pe Facebook.

Toţi aceşti instigatori, cu obiective politice anarhice clare din ţară (liderii USR, PNL şi Cioloş nu sunt străine de ele), n-au nimic în comun cu diaspora.

"Acesti instigatori se folosesc, in schimb, de romanii plecati sa-si caute o soarta mai buna prin tari straine, inoculandu-le ideea ca, participand la actiuni anarhice, sunt parte dintr-un plan maret de salvare a Romaniei. Cu toate neajunsurile ei, nu exista alternativa mai buna la democratie. Ceea ce propun acesti instigatori este ca democratia romaneasca sa fie inlocuita cu o societate revolutionara anarhica, in care pretinsul scop bun justifica orice abuz si crima".

Malin Bot a postat un manifest "în numele poporului", în acest sens, care e de-a dreptul fascist

"Faptul ca au fost romani din diaspora care sa se ralieze la asa ceva va compromite diaspora in ochii unui roman echilibrat din Romania.

De la Ion Ratiu, traitor pentru zeci de ani in democratia britanica, care dupa 1989 a spus ca va face tot ce-i sta in putere sa aduca democratia in Romania, la unii care sustin a se da foc institutiilor statului este cale lunga. Exact cata este de la democratie la anarhie si totalitarism. Cei mai multi care merg sa lucreze in afara nu o fac de bine. Traiesc cum traiesc in acele tari, cu mintea si inima le ce e in tara si la cei dragi, sperand sa se intample "ceva" in tara sa se poata intoarce.

Profitand de aceasta asteptare si nevoie a romanilor plecati, intervin acesti instigatori de profesie, sustinuti de lideri dii PNL, USR, Ciolos, Iohannis, care ii incita pe romanii din diaspora sa vina in tara si sa sustina actiuni anarhice.

Acel "ceva" care sa schimbe Romania in mai bine nu se poate intampla decat democratic, prin vot sau participare civica, nu prin actiuni anarhice.

Daca ii ascultati pe romani care intra in tara, dupa ce au condus mii de km prin Europa, sa participe la mitingul din 10 august, va dati seama ca acestia nu au un obiectiv clar cu ce vor, ce solutii au, enunta platitudini si sustin lucruri complet straine de democratie.

Sa zicem ca intra in sediul guvernului si, la instigarea lui Malin Bot & co., ii dau foc si forteaza demisia lui Dancila. Pe cine vor pune ei premier?

Va aduc aminte ca in 89, in timp ce unii mureau pe strazi sa-l dea jos pe Ceausescu, altii deja isi imparteau puterea si functiile.

Mitingul din 10 august, mai ales dacă vor fi si violenţe, aşa cum vor instigatorii, va lăsa urme adânci în constiinţa românilor din ţară şi va creşte ruptura dintre români.

Dupa ce a reusit sa-i dezbine pe romanii din tara, acum Iohannis a reusit sa-i dezbine si pe romanii din tara cu cei din diaspora. E suficient sa va uitati pe net sa va convingeti.

Diaspora romaneasca are mult mai mult de oferit Romaniei decat anarhia pe care o doresc si la care incita cei care au pierdut alegerile parlamentare", conchide Chris Terhes în comentariul său de pe Facebook.

